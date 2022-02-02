Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği gelecek yıl Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim zirvesine ev sahipliği yapacak. Yetkililer, dünyanın ilk uçan teknesi olan "Jet"in bu zirvede tanıtılacağına açıkladı. Emisyon üretmeyen araç saatte 75 kilometre hızla 12 kişinin seyahat etmesini sağlayacak.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 16:43

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek - 1

Su yüzeyinden bir metre yüksekte süzülebilen dünyanın hidrojenle çalışan ilk uçan teknesinin gelecek yıl Dubai'de inşa edileceğini duyurdu. 

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek - 2

EMİSYON ÜRETMEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, “Jet”  olarak adlandırılan araç, dalgalar üzerinde 'sessizce' sorunsuz bir şekilde seyrederken emisyon üretmeyen iki hidrojen yakıt hücresiyle çalıştırılacak.

Hidrojen yakıt hücrelerinin, daha büyük bir yakıt hücresi "yığını" oluşturmak üzere birleştirilen özel olarak işlenmiş plakalarda hidrojen ve oksijeni karıştırarak elektrik ürettiği aktarıldı.

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek - 3

Bununla birilikte Jet’in gövdesinin altına ayrıca, uçaklarda kullanılan aerofoillere benzer şekilde kanat benzeri bıçaklar takılacağı açıklandı. Böylelikle, tekne hızlandıkça suyun kesilmesi ve yükselmesi sağlanacak. 

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek - 4

SAATTE 57 KM HIZ YAPACAK

Ayrıca, dünyanın ilk uçan teknesinin 10 metre genişliğe ve 6 ton ağırlığa sahip olacağı belirtildi.  Pilot ve 12 yolcuyu  saate 75 km hızla taşıyabilecek.

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek - 5

BAE, GELECEK YIL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Diğer taraftan, Jet İsviçre merkezli start-up THE JET ZeroEmission ve BAE'de faaliyet gösteren  Zenith Marine Services ortaklığında tasarlandı. Dubaii Kasım 2023'te, gelecek yılki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı olan COP28'e denk gelecek şekilde, aracın ilk test sürüşüne ev sahipliği yapacak.

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek - 6

THE JET ZeroEmission, Fransız yatçı Alain Thébault tarafından kuruldu ve anlaşmanın bir parçası olarak gerekli olan 10 milyon Euro'luk (8,3 milyon £) finansmanın bir kısmını sağlamayı başardı.

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek - 7

Thébault, “Dubai'den bu duyuruyu yapmaktan ve dünyanın ilk emisyonsuz seyreden ve suların 80 cm üzerinde uçma kabiliyetine sahip ilk teknesi olacak Jet'i üretip piyasaya sürmekten mutluluk duyuyoruz. Dubai, dünyanın dört bir yanından girişimciler ve şirketler için yenilikçi projelerini geliştirmek ve arzu ettikleri başarıya ulaşmak için ideal bir destinasyon. BAE'nin  ev sahipliğini yapacağı  28. Uluslararası İklim Zirvesi'nde (COP28 BAE) bu muhteşem uçan tekneyle ilgilenenlerle buluşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

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