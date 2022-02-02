Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne: Gelecek yıl denizde ve havada süzülecek

Thébault, “Dubai'den bu duyuruyu yapmaktan ve dünyanın ilk emisyonsuz seyreden ve suların 80 cm üzerinde uçma kabiliyetine sahip ilk teknesi olacak Jet'i üretip piyasaya sürmekten mutluluk duyuyoruz. Dubai, dünyanın dört bir yanından girişimciler ve şirketler için yenilikçi projelerini geliştirmek ve arzu ettikleri başarıya ulaşmak için ideal bir destinasyon. BAE'nin ev sahipliğini yapacağı 28. Uluslararası İklim Zirvesi'nde (COP28 BAE) bu muhteşem uçan tekneyle ilgilenenlerle buluşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.