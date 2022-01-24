Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 12:09 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 12:27
Düğünlerin şu anda 100 kişinin katılımıyla sınırlı olduğu Tamil Nadu eyaletinden Dinesh Sivakumar Padmavathi ve Janaganandhini Ramaswamy çifti, önümüzdeki ay gerçekleşecek sanal düğünlerine 2 bin kişiyi davet etti.
Kendilerini "Potterhead'ler" (Harry Potter hayranları) olarak tanımlayan ikili, konukların telefonları, tabletleri veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla katılabilecekleri Hogwarts temalı bir parti düzenleyecek.
Padmavathi, "Pandemi nedeniyle, çok sayıda insanın katıldığı fiziksel bir tören mümkün değil. Biz de tüm sevdiklerimizin bir arada olabileceği sanal bir düğün yapmaya karar verdik” dedi.
Metaverse terimi, kullanıcıların bir araya gelip etkileşimde bulunabileceği sanal 3 boyutlu ortamları tanımlamak için kullanılıyor. 24 yaşındaki blok zinciri ve kripto para meraklısı olan damat Padmavathi, Hogwarts'tan ilham alan şato benzeri bir dijital alan yaratmak için başlangıç platformu TardiVerse ile çalıştı.
Bununla birlikte, çiftin resmi nikah töreni, Tamil Nadu'nun Krishnagiri semtindeki Ramaswamy'nin köyündeki yakın arkadaşlarının ve akrabalarının önünde fiziksel olarak gerçekleşecek.
Ancak daha sonra, tasarım ve geliştirmenin 150 bin Hint rupisine (yaklaşık 27 bin liraya) mal olan düğüne katılmak için oturum açacaklar. Bir saatlik etkinlikte yeni evliler, kaleyi keşfedebilecek ve avatarlarının görünüşünü ve kıyafetlerini özelleştirebilecek olan misafirlerine sanal olarak hitap edecek.
Diğer yandan çift, dijital düğünün benzersiz bir işlevi daha olduğunu söyledi. Törene Ramaswamy'nin rahmetli babasını da dahil edebilecekler.
Padmavathi, "Kayınpederim geçen Nisan ayında vefat etti. Ona tıpatıp, benzeyen 3 boyutlu bir avatar oluşturuyorum. Beni ve nişanlımı kutsayacak. Bu sadece metaverse'te yapabileceğimiz bir şey” diye konuştu.
Öte yandan, şimdiye kadar sanal platform Virbela'da dijital bir düğün ile birlikte fiziksel bir tören gerçekleştiren ABD'li bir çift de dahil olmak üzere başka metaverse düğün etkinlikleri gerçekleşti. Ancak, Padmavathi, metaverse'teki resepsiyonun ülkede yapılacak türünün ilk örneği olacağını söyledi.
Bir BT çalışanı olan nişanlısını bu fikre ikna eden Padmavathi, alışılmadık etkinlik için ebeveynlerinin de onayına sahip olduğunu söyledi.