Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak

Yeni medya araçları ve gelişen teknoloji büyük toplumsal dönüşümleri beraberinde getiriyor. Hindistanlı bir çift bu kapsamda, düğünlerini metaverse'te düzenleyeceklerini açıkladı. İkili, Covid-19 kısıtlamaları nedenilye büyük törenlere izin verilmeyen ülkede, sanal düğün sayesinde 2 bin kişiyi davet ettiklerini açıkladı. Bununla birlikte, yazılımın özelleştirilmesi nedeniyle 150 bin rupiye (yaklaşık 27 bin lira) mal olan düğüne vefat eden kayınpederin de katılacağı duyuruldu.

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 12:09 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 12:27

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi, 'daki aileleri geleneksel olarak büyük ölçekli düğünlerini küçültmeye veya iptal etmeye zorlarken, bir çift kısıtlamalardan etkilenmeyen bir mekan buldu: .

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 2

2 BİN KİŞİYİ DAVET ETTİLER

Düğünlerin şu anda 100 kişinin katılımıyla sınırlı olduğu Tamil Nadu eyaletinden Dinesh Sivakumar Padmavathi ve Janaganandhini Ramaswamy çifti,  önümüzdeki ay gerçekleşecek sanal düğünlerine 2 bin kişiyi davet etti. 

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 3

Kendilerini "Potterhead'ler" (Harry Potter hayranları) olarak tanımlayan ikili, konukların telefonları, tabletleri veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla katılabilecekleri Hogwarts temalı bir parti düzenleyecek.

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 4

Padmavathi, "Pandemi nedeniyle, çok sayıda insanın katıldığı fiziksel bir tören mümkün değil. Biz de tüm sevdiklerimizin bir arada olabileceği sanal bir düğün yapmaya karar verdik” dedi. 

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 5

Metaverse terimi, kullanıcıların bir araya gelip etkileşimde bulunabileceği sanal 3 boyutlu ortamları tanımlamak için kullanılıyor. 24 yaşındaki blok zinciri ve kripto para meraklısı olan damat Padmavathi, Hogwarts'tan ilham alan şato benzeri bir dijital alan yaratmak için başlangıç ​​platformu TardiVerse ile çalıştı.

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 6

DİJİTAL KIYAFET KURALLARI

Bununla birlikte, çiftin resmi nikah töreni, Tamil Nadu'nun Krishnagiri semtindeki Ramaswamy'nin köyündeki yakın arkadaşlarının ve akrabalarının önünde fiziksel olarak gerçekleşecek. 

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 7

NE KADARA MAL OLACAK?

Ancak daha sonra, tasarım ve geliştirmenin 150 bin Hint rupisine (yaklaşık 27 bin liraya) mal olan düğüne katılmak için oturum açacaklar. Bir saatlik etkinlikte yeni evliler, kaleyi keşfedebilecek ve avatarlarının görünüşünü ve kıyafetlerini özelleştirebilecek olan misafirlerine sanal olarak hitap edecek.

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 8

VEFAT EDEN KAYINPEDER DE DÜĞÜNE KATILACAK

Diğer yandan çift, dijital düğünün benzersiz bir işlevi daha olduğunu söyledi. Törene Ramaswamy'nin rahmetli babasını da dahil edebilecekler.

Padmavathi, "Kayınpederim geçen Nisan ayında vefat etti. Ona tıpatıp,  benzeyen 3 boyutlu bir avatar oluşturuyorum. Beni ve nişanlımı kutsayacak. Bu sadece metaverse'te yapabileceğimiz bir şey” diye konuştu.

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 9

HİNDİSTAN'DA BİR İLK

Öte yandan, şimdiye kadar sanal platform Virbela'da dijital bir düğün ile birlikte fiziksel bir tören gerçekleştiren ABD'li bir çift de dahil olmak üzere başka metaverse düğün etkinlikleri gerçekleşti. Ancak, Padmavathi, metaverse'teki resepsiyonun ülkede yapılacak türünün ilk örneği olacağını söyledi.

Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak - 10

Bir BT çalışanı olan nişanlısını bu fikre ikna eden Padmavathi, alışılmadık etkinlik için ebeveynlerinin de onayına sahip olduğunu söyledi.

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