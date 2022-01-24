Düğünlerini metaverse'te yapacaklar: Ölen kayınpeder de katılacak

VEFAT EDEN KAYINPEDER DE DÜĞÜNE KATILACAK

Diğer yandan çift, dijital düğünün benzersiz bir işlevi daha olduğunu söyledi. Törene Ramaswamy'nin rahmetli babasını da dahil edebilecekler.

Padmavathi, "Kayınpederim geçen Nisan ayında vefat etti. Ona tıpatıp, benzeyen 3 boyutlu bir avatar oluşturuyorum. Beni ve nişanlımı kutsayacak. Bu sadece metaverse'te yapabileceğimiz bir şey” diye konuştu.