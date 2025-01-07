Dünya 2023 ve 2024 yıllarında sıcaklık rekorları kırdı: Küresel ısınma hızlanıyor mu?

"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Araştırmacılar, küresel ısınmanın kendi başına bulut örtüsünde bir azalmaya neden olabileceğini ve bu durumun, onlarca yıl boyunca iklim değişikliğinin hızlanmasını tetikleyebilecek bir geri besleme döngüsü yaratabileceğini öne sürüyor.

Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü’nde görev yapan iklim fizikçisi Helge Goessling, "Bu durumun iklim değişikliğinin hızlanmasının açık bir kanıtı olduğunu söylemekte çok dikkatli olmalıyız, ancak bir şeyler oluyor olabilir." dedi.

2023'TE ÖNCEKİ REKORLARI ALT ÜST ETMİŞTİ

2023 yılı, küresel sıcaklıklar açısından "çizelge dışı" bir şekilde sıcak geçmişti.

Sanayi öncesi döneme kıyasla ortalama 1,45 santigrat derecelik bir ısınma kaydedildi ve önceki rekorları alt üst etti.

Bu seviyedeki bir ısınma, bilim insanlarının önceki trendler ve modellemelere dayanarak beklediği aralığın dışındaydı.