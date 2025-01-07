Dünya 2023 ve 2024 yıllarında sıcaklık rekorları kırdı: Küresel ısınma hızlanıyor mu?
Dünya’nın sıcaklığı, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkarak endişe verici bir hızla arttı. 2023 ve 2024 yıllarında görülen El Nino etkisiyle sıcaklık rekorları kırıldı. Ancak bilim insanları, bu durumun geçici bir sapma mı yoksa küresel ısınmanın hızlandığının bir işareti mi olduğunu tartışıyor.
Dünya’nın sıcaklığı son iki yılda hızla arttı ve sıcaklık, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıktı.
Ancak bu ani artış, iklim verilerinde sadece geçici bir sapma mı, yoksa gezegenin beklenenden daha hızlı ısındığının erken bir göstergesi mi? sorusunu akıllara getirdi.