Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti

COWECP5 adı verilen bir asteroit, Dünya'nın atmosferine girerek alev topuna dönüştü ve çarpma anı Yakutistan'da endişeye sebep oldu. NASA tarafından çarpışmadan yedi saat önce tespit edilen göktaşı, atmosferde yanarak yok oldu. Yetkililerin alarma geçtiği olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi.

Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 1

Sibirya üzerinde Dünya'nın atmosferine giren bir asteroidin çarpma anı, inanılmaz görüntülerle kaydedildi.

COWECP5 adı verilen göktaşı, NASA'nın asteroid tespit sistemi tarafından uyarı verildikten saatler sonra, gece gökyüzünde belirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 2

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

Yerel halk, sosyal medyada, göktaşının gece gökyüzünde hızla hareket ettiği, ardından alev topuna dönüştüğü ve yok olmadan önce etkileyici bir şekilde patladığı anları paylaştı.

Asteroit, Yakutistan üzerinde etrafına kırmızı ışık saçarak patladı, parlak şehir ışıklarının üzerinde süzüldü ve Olekminsk'in üzerinden geçerken alevler saçtı.

Yakutistan Acil Durumlar Bakanlığı, asteroit yaklaşırken tüm yetkililerin alarma geçirildiğini ancak inişinden sonra herhangi bir hasar rapor edilmediğini açıkladı.

Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 3

ÇARPIŞMADAN YEDİ SAAT ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Arizona’daki NASA destekli bir teleskop, asteroidin çapını yaklaşık 68 cm olarak ölçerek çarpışmadan yedi saat önce tespit etti.

Küçük boyutu nedeniyle göktaşının atmosferde yanarak tamamen yok olacağı ve yerdeki insanlara tehdit oluşturmayacağı bildirilmişti.

2024'ÜN DÖRDÜNCÜ ASTEROİDİ

COWECP5, bilim insanlarının bir asteroidi çarpmadan önce doğru bir şekilde rapor ettiği 12. olay ve bu yıl Dünya’ya çarpan dördüncü asteroid oldu.

Son çarpışma, Ekim ayında Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşmişti; ondan önce ise Eylül ve Ocak aylarında başka asteroitler Dünya’ya ulaşmıştı.

Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 4

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, asteroid raporlarının ardından yüksek alarma geçtiğini duyurmuştu.

Ajans, asteroidin herhangi bir hasar ya da can kaybına neden olmadığını belirterek Telegram’da şu açıklamayı yaptı:

“Neyse ki, asteroid atmosferin üzerinde geçti. Halkın güvenliği tehlikeye girmedi.”

Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 5

2017’de yapılan bir çalışmaya göre, yalnızca 18 metre çapında veya daha büyük olan asteroidler, Dünya’ya yöneldiklerinde potansiyel olarak ölümcül kabul ediliyor.

Asteroidin erken tespit edilmesi nadir görülen bir durum olsa da, göktaşının bu kadar erken belirlenmesinin astronomi açısından olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 6

Bu tür göktaşları, diğer gezegenlerin kütle çekimi nedeniyle Güneş’e 193 milyon kilometre kadar yaklaşan ve Dünya’ya yakın nesneler (NEO) olarak sınıflandırılıyor.

Daha fazla göktaşı gözlemlendikçe, gökbilimcilerin bir nesnenin yıllar veya on yıllar içinde nerede olacağını tahmin etme doğruluğu büyük ölçüde artıyor.

Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 7
Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti - 8
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