Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti
COWECP5 adı verilen bir asteroit, Dünya'nın atmosferine girerek alev topuna dönüştü ve çarpma anı Yakutistan'da endişeye sebep oldu. NASA tarafından çarpışmadan yedi saat önce tespit edilen göktaşı, atmosferde yanarak yok oldu. Yetkililerin alarma geçtiği olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi.
Sibirya üzerinde Dünya'nın atmosferine giren bir asteroidin çarpma anı, inanılmaz görüntülerle kaydedildi.
COWECP5 adı verilen göktaşı, NASA'nın asteroid tespit sistemi tarafından uyarı verildikten saatler sonra, gece gökyüzünde belirdi.