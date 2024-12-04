Dünya atmosferine çarpan asteroit panik yarattı: Yetkililer alarma geçti

ÇARPIŞMADAN YEDİ SAAT ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Arizona’daki NASA destekli bir teleskop, asteroidin çapını yaklaşık 68 cm olarak ölçerek çarpışmadan yedi saat önce tespit etti.

Küçük boyutu nedeniyle göktaşının atmosferde yanarak tamamen yok olacağı ve yerdeki insanlara tehdit oluşturmayacağı bildirilmişti.

2024'ÜN DÖRDÜNCÜ ASTEROİDİ

COWECP5, bilim insanlarının bir asteroidi çarpmadan önce doğru bir şekilde rapor ettiği 12. olay ve bu yıl Dünya’ya çarpan dördüncü asteroid oldu.

Son çarpışma, Ekim ayında Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşmişti; ondan önce ise Eylül ve Ocak aylarında başka asteroitler Dünya’ya ulaşmıştı.