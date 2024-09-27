Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı!

NASA'dan bilim insanları, Dünya'nın bu hafta sonu davetsiz bir misafiri karşılayacağını duyurdu. 29 Eylül'de gelmesi beklenen 2024 PT5 adlı asteroitin, Dünya'nın yörüngesine sıkışarak iki ay boyunca ikinci uydu konumuna geleceği açıklandı.

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 1

Dünya, bu hafta sonu ve önümüzdeki iki ay boyunca alışılmadık bir astronomik olaya tanıklık edecek. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Dünya'nın 29 Eylül Pazar günü "ikinci bir ay" ev sahipliği yapacağını duyurdu.

2024 PT 5 adlı asteroitin, Dünya'nın atmosferine çarpmak yerine yörüngede sıkışarak "Mini Ay" olarak kalması bekleniyor. Bu ziyaret ile birlikte Dünya’nın kısa bir süre iki uydusu olacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 2

4 MİLYAR YILDIR BİRLİKTELER

Ay , Güneş Sistemi'nin başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyar yıldır gezegenimizin etrafında dolanırken, bu asteroitin yalnızca iki ay yörüngede kalması bekleniyor.

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 3

Gezegene yaklaşan asteroitler bazen atmosfere girmeden uzaklaşıp gidiyor, bazen de Dünya'ya çarparak yanıyor.

Fakat bazen gezegenin yörüngesine takılıp kısa süreliğine Ay'a eşlik ediyorlar.

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 4

10 METRE ÇAPINDA

NASA'nın fonladığı Asteroit Karasal Etkili Son Uyarı Sistemi (ATLAS) teleskoplarını kullanan gökbilimciler 2024 PT 5 adı verilen asteroiti  keşfetti.
7 Ağustos'ta keşfedilen asteroitin çapının yaklaşık 10 metre olduğu açıklandı.

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 5

2 AY BOYUNCA YÖRÜNGEDE OLACAK

Bilim insanları, cismin yörüngesini inceledi ve cismin 29 Eylül ile 25 Kasım arasında kısa bir süre Dünya yörüngesinde kalacağı sonucuna vardı.

Daha sonra Güneş'in yörüngesine geri dönecek olan asteroid Güneş Sistemi'ndeki yolculuğuna devam edecek.

Başka bir deyişle, Dünya'nın toplam 56.6 gün boyunca iki uydusu olacak.

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 6

"EN AZ BİR TAM DUR DÖNMELİ"

Bununla birlikte, bazı bilim insanları 2024 PT5'in mini uydu olmadığı görüşünde. Mini uyduların Dünya etrafında en az bir tam tur atması gerektiğini ve 2024 PT5'in tam bir yörünge tamamlamadan ayrılacağını belirtiyorlar.

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 7

AY'IN PARÇASI MI?

Ayrıca, asteroidin çarpışmadan kopmuş  Ay'ın bir parçası olabileceği öne sürülüyor; ancak bu hipotez kesin olarak doğrulanmış değil.

Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı! - 8

BİR SONRAKİ GELİŞİ 2055'TE

Kasım 2024'te Dünya'nın yörüngesinden ayrılacak olan 2024 PT5'in Ocak 2025'te geri dönmesi bekleniyor.

Asteroidin, bu ziyaretinde daha kısa süre kalacağı ve bir sonraki ziyaretinin 2055'te gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Küçük boyutu ve düşük parlaklığı nedeniyle 2024 PT5'in amatör teleskoplarla gözlemlenmesi zor olabilir.

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