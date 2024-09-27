Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı!
NASA'dan bilim insanları, Dünya'nın bu hafta sonu davetsiz bir misafiri karşılayacağını duyurdu. 29 Eylül'de gelmesi beklenen 2024 PT5 adlı asteroitin, Dünya'nın yörüngesine sıkışarak iki ay boyunca ikinci uydu konumuna geleceği açıklandı.
Dünya, bu hafta sonu ve önümüzdeki iki ay boyunca alışılmadık bir astronomik olaya tanıklık edecek. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Dünya'nın 29 Eylül Pazar günü "ikinci bir ay" ev sahipliği yapacağını duyurdu.
2024 PT 5 adlı asteroitin, Dünya'nın atmosferine çarpmak yerine yörüngede sıkışarak "Mini Ay" olarak kalması bekleniyor. Bu ziyaret ile birlikte Dünya’nın kısa bir süre iki uydusu olacak.