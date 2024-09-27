Dünya, bu hafta sonu yeni uydusunu karşılayacak: "Mini Ay" için geri sayım başladı!

Dünya, bu hafta sonu ve önümüzdeki iki ay boyunca alışılmadık bir astronomik olaya tanıklık edecek. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Dünya'nın 29 Eylül Pazar günü "ikinci bir ay" ev sahipliği yapacağını duyurdu.



2024 PT 5 adlı asteroitin, Dünya'nın atmosferine çarpmak yerine yörüngede sıkışarak "Mini Ay" olarak kalması bekleniyor. Bu ziyaret ile birlikte Dünya’nın kısa bir süre iki uydusu olacak.