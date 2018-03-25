Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WFF)’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü
ntv.com.tr
İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), güncel raporunda, neredeyse 3 bin türün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu bildirirek, bu hayvanların korunması çağrısında bulundu. Kuruluş, dört gün önce, dünyada sadece bir tane kalan erkek Orta Afrika beyaz gergedanı Sudan’ın ölümünün, diğer türlerin kaderi için bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), yeni raporunda yaklaşık 3 bin hayvan türünün soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, durumun çevreye vereceği geri dönülmez zararlar hususunda insanları uyardı.
Hafta başında, 45 yaşında hayatını kaybeden dünyadaki tek erkek Orta Afrika beyaz gergadanı Sudan’ın ölümünü son derece yıkıcı olarak betimleyen WFF’nin Baş Yaban Hayatı Danışmanı Heather Sohl konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
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“Boynuzlarına olan talep nedeniyle, Orta Afrika beyaz gergedanlarının yok oluşlarını kendi gözlerimizle izledik. İnsanlar, vahşi yaşamı birçok yönden tehdit ediyor. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleri ve altyapı için arazi kullanımı habitatları yok ederek, bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ediyor. Türlerinin bu denli yıkımı ise iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.”
Sudan'ın ölümünün ardından her biri dişi olan yalnızca iki tane Orta Afrika beyaz gergedanı kaldı.
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WWF’nin raporuna göre, Orta Afrika beyaz gergedanı dışındaki dünyada nadir bulunan ve türleri yok olma sınırındaki ilk 10 hayvan...
Körfez muturu - Dünyada sadece 30 tane var
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Sumatra gergedanı – Dünyadaki nüfusu 100’den az.
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Güney Çin kaplanı – Vahşi doğadaki nesli tükendi.
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Dağ gorili – Dünyada 880 tane kaldı.
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Sumatra kaplanı - Dünyadaki popülasyonunun 400-500 civarı olduğu tahmin ediliyor.
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8Malezya kaplanı- Dünyadaki nüfusu tahmini olarak 240-340 arasında...
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Batı Afrika düzlük gorili -Dünyada kaç tane kaldığı bilinmiyor. Ama sayısının oldukça az olduğu düşünülüyor.
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Cava gergedanı - Dünyadaki popülasyonu 58-68 arasında.
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Cross River Gorili - Dünyada 200-300 civarında Cross River gorili bulunuyor.
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Amur parsı- Dünyada yalnızca 60 tane kaldı.