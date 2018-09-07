Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde fotoğrafçılar iPhone ile çektikleri en güzel karelerini paylaştı

1 Kerem Uzel’in en sevdiği yerler genellikle deniz kenarı. Kerem, “Bir fotoğraf muhabiri olarak başkalarının yaşamlarındaki zor anlara tanık oldum. Denizin yakınında olmak çok rahatlatıcı ve hayatım ve işim için bana motivasyon sağlıyor,” diyor ve ardından şunları ekliyor: “Bu yıl iPhone ile çalışırken bana en çok ilham veren şey olarak fırtınayı bekleyen leylekler fotoğrafını seçerdim muhtemelen. Provoke uygulamasıyla çalışmaya karar verdikten sonra, iPhone çalışmalarıma eklemek için bu tür anları kovalamayı ve biriktirmeyi planlıyordum. iPhone X’umu aldıktan sonra, Halide, Camera+, Procam ve Provoke gibi bazı farklı uygulamalar kullandım. Son olarak, yüksek kontrastlı Siyah Beyaz ayarını kullanarak Provoke ile çalışmaya karar verdim.”

2 Muhsin Akgün genellikle sanatçıların portrelerini çekiyor. Aktörler/aktrisler, yazarlar, müzisyenler vb... “İşlerinin çoğunu hayranlıkla takip ettiğim için, bu beni fotoğraflarını çekmek için motive ediyor.” diyen Muhsin Akgün’ün en sevdiği fotoğraflar doğa fotoğrafları. Muhsin “Bir yer paylaşmak zorunda olsaydım, burası İstanbul olurdu…” diyor.

3 Bu kareyi çeken Ryan Pernofski okyanus dalgalarını fotoğraflamak için iPhone’unu kullanıyor ve iPhone’da fotoğraf çekmenin en iyi tarafının erişilebilir ve taşınabilir olması olduğuna inanıyor. ‘Bence ‘okyanus sanattır.’ Uzun süre bakabileceğiniz fotoğraflar çekmeyi seviyorum,’ diyor ve ekliyor: ‘Titizlikle oluşturulmuş bir resim veya heykel gibi, inceleyebileceğiniz, sizi düşündürecek ve hayran bırakacak, köşeden köşeye bir fotoğraf. Bazen bana okyanus poz veriyor ve her damlacık doğru yerde gibi geliyor. Mükemmel değil ama güzel.’

4 çeken John Bozinov yaşam tarzı, portre, macera ve kutup keşif gezisi fotoğrafçılığında uzmanlaşmış ve uluslararası markalarla ve dergilerle çalışmış. ‘iPhone ile fotoğraf çekmeyi en çok sevdiğim yerler kesinlikle kutup bölgeleri. Özellikle de, bağlarımın en güçlü olduğunu hissettiği yer olan Antarktika,’ diyor ve ekliyor: ‘Antarktika, göğe yükselen buz dağları ve dirençli yaban hayatı ile inanılmaz bir gücü dışa vuruyor. Ama aynı zamanda, bu manzaraların ne kadar hızlı değiştiğini gözlediğimizde küresel ısınmanın etkileri karşısındaki kırılganlığını da fark edebiliyoruz. ‘Bu nedenlerle, iPhone’um ile çekmek istediğim daha ilginç başka bir yer yok.’

5 Bu fotoğrafı Paul Zizka çekti. Banff’ta oturuyor ve yazarlığın yanı sıra ödüllü bir dağ manzarası ve macera fotoğrafçısı. Buzullar ve kutup ışıkları gibi “az belgelenmiş” yerleri fotoğraflamak için sık sık dünyanın değişik yerlerine seyahat ediyor. Paul farklı ülkelerde fotoğrafçılık atölyeleri de düzenliyor. ‘Benim evim dağlar ve dağlarda harcadığım zaman benim için çok ilham verici oluyor. Tarihi yalnızca jeolojik bakış açısından değil, uzun yıllar önce öncülük yapanların, yolları açanların ve bölgeyi keşfedenlerin bakış açısından bakarak görmeyi de seviyorum. Bu kadar sınırlı giysi ve ekipmanla karşılaştıkları sert koşulları hayal edebilmek bile neredeyse imkansız.’diyor.