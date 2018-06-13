Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeyi 'yapay zeka' açıkladı
ntv.com.tr
Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası'nı kazanacak olan ülke yapay zeka tarafından açıkladı. İşte olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan makinenin Dünya Kupası tahminleri...
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Goldman Sachs, yapay zeka kullanarak Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kupaya uzanacağını belirledi.
Yarın ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan ile yapacağı maç ile start alacak turnuva için yapay zeka oldukça detaylı bir rapor hazırladı.
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FİNALİN ADI ALMANYA - BREZİLYASöz konusu rapora göre, rakiplerini eleyerek finale çıkmaya hak kazanacak iki ülke Brezilya ve Almanya olacak.
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3Almanya çeyrek finalde İngiltere'yi, yarı finalde ise komşu Portekiz'i turnuvanın dışında bırakacak.
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4Brezilya ise çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde ise Fransa'yı turnuvanın dışında bırakarak finale yükselecek.
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"ŞAMPİYON BREZİLYA OLACAK"Aynı rapora göre, finalden istediği skor ile ayrılıp kupaya uzanacak ekip ise Brezilya olacak.
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6Yapay zekaya göre, Almanya ve Brezilya arasında oynanacak olan final mücadelesi 2-1'lik skor ile bitecek.
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Benzer bir rapor geçtiğimiz haftalarda FIFA 19 tarafından hazırlanmıştı.
Yapımcı EA Sports, Dünya Kupası'na kadar beklemeyip, oyuncular için bu gerçekçi mod üzerinden bir simülasyon gerçekleştirdi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazananını açıklamıştı.
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8Simülasyon sonuçlarına göre, Dünya Kupası'nda finale kalacak iki ülke Fransa ile Almanya olmuştu.
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9İki Avrupa temsilcisinin mücadelesinden kazanan taraf ise 5-4'lük skor ile Almanya olmuştu.
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2014'TE BİLMİŞTİOyunun yapımcısı EA Sports 2014 Dünya Kupası'nın sonunda Almanya'nın kazanacağını da yine FIFA oyunu üzerinden işaret etmiş ve haklı çıkmıştı.
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11İşte meraklısı için firmanın analizinin tamamı