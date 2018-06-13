1 2010 Dünya Kupası’nda Kahin Paul isimli bir ahtapot, dünya kupası sonuçlarını önüne konulan ülke bayrakları arasından tercih yaparak sonuçları doğru şekilde bilmişti. Onun yokluğunda bu açığı yapay zeka kapatıyor.

2 Technische Universitat Dortmund, Ghent University ve Technical University of Munich'in ortaklaşa yürüttüğü program kapsamında yapay zeka Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın kazananını belirledi.

3 100 bin simülasyonu inceleyen yapay zeka, 8 grupta 32 takımın dünyanın en büyüğü olmak için sürdürdüğü mücadeleden şampiyonluk ile ayrılması mümkün 2 takımı belirledi. Açıklanan sonuca göre, kupaya uzanması en muhtemel iki ülke Almanya ve İspanya.

4 UNANİMOUS A.I.'NİN ANALİZİ Unanimous A.I. isimli yapay zeka, Rusya'nın en sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nı kimin kazanacağına dair sonuçları açıklayan programlar kervanına katıldı. Super Bowl turnuvasının sonuçlarını doğru bilen yapay zeka kupaya uzanacak takımların oranlarını açıkladı.

5 Söz konusu sonuçlara göre, kupayı kazanması en muhtemel ülke yüzde 20.39 ile Almanya, Almanya'yı takip eden Brezilya'nın oranı yüzde 18.95. Finale çıkması beklene iki takım da Brezilya ve Fransa. Üçüncü sırada yer alan İspanya'nın oranı ise yüzde 14.61.

6 GOLDMAN SACHS'İN ANALİZİ Goldman Sachs, yapay zeka kullanarak Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kupaya uzanacağını belirledi. Ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan ile yaptğı maç ile start alan turnuva için yapay zeka oldukça detaylı bir rapor hazırladı.

7 FİNALİN ADI ALMANYA - BREZİLYA Söz konusu rapora göre, rakiplerini eleyerek finale çıkmaya hak kazanacak iki ülke Brezilya ve Almanya olacak.

8 Almanya çeyrek finalde İngiltere'yi, yarı finalde ise komşu Portekiz'i turnuvanın dışında bırakacak.

9 Brezilya ise çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde ise Fransa'yı turnuvanın dışında bırakarak finale yükselecek.

10 "ŞAMPİYON BREZİLYA OLACAK" Aynı rapora göre, finalden istediği skor ile ayrılıp kupaya uzanacak ekip ise Brezilya olacak.

11 Yapay zekaya göre, Almanya ve Brezilya arasında oynanacak olan final mücadelesi 2-1'lik skor ile bitecek.

12 İşte meraklısı için firmanın analizinin tamamı

13 FIFA 19'UN TAHMİNİ Benzer bir rapor geçtiğimiz haftalarda FIFA 19 tarafından hazırlanmıştı. Yapımcı EA Sports, Dünya Kupası'na kadar beklemeyip, oyuncular için bu gerçekçi mod üzerinden bir simülasyon gerçekleştirdi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazananını açıklamıştı.

14 Simülasyon sonuçlarına göre, Dünya Kupası'nda finale kalacak iki ülke Fransa ile Almanya olmuştu.

15 İki Avrupa temsilcisinin mücadelesinden kazanan taraf ise 5-4'lük skor ile Almanya olmuştu.