Dünya,10 kat daha büyük devasa bir gezegen olabilirdi: Güneş'in etrafında Satürn benzeri halkaların bulunduğu ortaya çıktı

GÜNEŞ SİSTEMİ'NE BUGÜNKÜ ŞEKLİNİ VERDİ

Bilim insanları, basınç çarpmalarının ve halkaların, Süper Dünya*ların yokluğu da dahil olmak üzere, bugün gördüğümüz Güneş Sistemi’nin mimarisini açıklayabileceğini söyledi.

*Süper Dünya: Dev Dünya veya Süper Dünya terimleri, astronomide Dünya'nın kütlesinden daha büyük, fakat gaz devinden çok daha küçük olan gezegenleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu terim, yalnız gezegenin kütlesine dikkat çekmek için kullanıyor. Yüzey şartları ya da yaşanabilirlik konusunda bir şey îma etmiyor.