Dünya "Mini Ay"ına veda ediyor

Son iki aydır Dünya'nın geçici ikinci uydusu olan asteroit, bugün yörüngeden ayrılmaya hazırlanıyor. Ocak ayında yeniden gezegenimize 1,7 milyon km'ye kadar yaklaşması beklenen asteroit, NASA tarafından radarlarla gözlemlenecek ve ardından 2055'e kadar geri dönmeyecek.

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Dünya gezegeni, son iki aydır "mini ay" olarak peşine takılan bir asteroitle yollarını ayırıyor.

Zararsız uzay taşı bugün gezegenimizin geçici ikinci uydusu olmaktan çıkacak.

Ancak asteroitin Ocak ayında kısa bir ziyaret için yeniden yaklaşacağı tahmin ediliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

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NASA, asteroit yeniden yaklaştığında 33 metrelik asteroidi gözlemlemek için bir radar anteni kullanacak.

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Asteroidin "mini ay davranışını" tanımlayan astrofizikçi kardeşler, Madrid Complutense Üniversitesi'nden Raul ve Carlos de la Fuente Marcos, şimdiye kadar yüzlerce gözlem için Kanarya Adaları'ndaki teleskoplarla işbirliği yaptı.

Şu anda 3 milyon kilometreden daha uzakta olan nesne, güçlü bir teleskop olmadan görülemeyecek kadar küçük ve soluk.

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DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK

Bu asteroit, Ocak ayında Dünya'nın 1,7 milyon km kadar yakınından geçecek ve 2055 yılına kadar geri dönmemek üzere Güneş'in yörüngesinde dönerken Güneş Sistemi'ne daha da yaklaşmadan önce güvenli bir mesafeyi koruyacak.

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İlk kez Ağustos ayında tespit edilen asteroit, Eylül ayı sonlarında Dünya etrafındaki yarı turuna başlamıştı.

Raul de la Fuente Marcos, gelecek yıl geri döndüğünde, Eylül ayındaki hızının iki katından daha fazla bir hızla hareket ediyor olacağını söyledi.

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NASA, Derin Uzay Ağı'nın bir parçası olan Kaliforniya'nın Mojave Çölü'ndeki Goldstone güneş sistemi radar antenini kullanarak Ocak ayında bir haftadan fazla bir süre boyunca asteroidi izleyecek.

Mevcut veriler, 2055 ziyareti sırasında, güneşin etrafında dönen asteroidin bir kez daha Dünya'nın etrafında geçici ve kısmi bir tur atacağını gösteriyor.

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