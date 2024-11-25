Dünya "Mini Ay"ına veda ediyor
Son iki aydır Dünya'nın geçici ikinci uydusu olan asteroit, bugün yörüngeden ayrılmaya hazırlanıyor. Ocak ayında yeniden gezegenimize 1,7 milyon km'ye kadar yaklaşması beklenen asteroit, NASA tarafından radarlarla gözlemlenecek ve ardından 2055'e kadar geri dönmeyecek.
Dünya gezegeni, son iki aydır "mini ay" olarak peşine takılan bir asteroitle yollarını ayırıyor.
Zararsız uzay taşı bugün gezegenimizin geçici ikinci uydusu olmaktan çıkacak.
Ancak asteroitin Ocak ayında kısa bir ziyaret için yeniden yaklaşacağı tahmin ediliyor.