Dünya "Mini Ay"ına veda ediyor

Asteroidin "mini ay davranışını" tanımlayan astrofizikçi kardeşler, Madrid Complutense Üniversitesi'nden Raul ve Carlos de la Fuente Marcos, şimdiye kadar yüzlerce gözlem için Kanarya Adaları'ndaki teleskoplarla işbirliği yaptı.

Şu anda 3 milyon kilometreden daha uzakta olan nesne, güçlü bir teleskop olmadan görülemeyecek kadar küçük ve soluk.