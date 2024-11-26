Dünya sınırlarını aştı, cinsiyetçilik peşini bırakmadı: "Küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım"

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, kadın astronot Emily Calandrelli’nin uzay yolculuğuna dair paylaştığı bir videoyu, gelen cinsiyetçi ve kadın düşmanı yorumlar nedeniyle sosyal medyadan kaldırmak zorunda kaldı. Cinsiyetçi yorumların hedefi olan Calandrelli "Neşemi paylaşmaktan vazgeçmeyeceğim." dedi.

Dünya sınırlarını aştı, cinsiyetçilik peşini bırakmadı: "Küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım" - 1

Jeff Bezos’un uzay şirket Blue Origin'in uzay yolculuğu sonrası paylaştığı video cinsiyetçi yorumların hedefi oldu. 

“Uzay Kızı” olarak bilinen bilim iletişimcisi ve mühendis Emily Calandrelli, Blue Origin’in New Shepard uzay aracıyla uzaya çıkan 100. kadın oldu.

Yolculuk sırasında çekilen ve Calandrelli’nin uzaydan Dünya’yı gördüğü anları paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ancak kısa sürede yorumlar, cinselleştirici ve küçümseyici ifadelerle doldu.  

Bir kullanıcı, “Kadın olmak bir başarı değil” derken, bir diğeri “Uzaya giden en çekici kadın olduğunu mu düşünüyorsun?” gibi yorumlar yaptı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünya sınırlarını aştı, cinsiyetçilik peşini bırakmadı: "Küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım" - 2

"KÜÇÜK ADAMLARA ZAMAN HARCAMAYACAĞIM"

Calandrelli, videoda uzaya çıktığı andaki hislerini şu sözlerle paylaştı:

"Ağırlıksızlığa ulaştık, baş aşağı döndüm ve gezegene baktım. Bu bizim gezegenimiz! Çocuklarım doğduğunda hissettiğim duygunun aynısını yaşadım."

Binlerce nefret dolu yorumla karşılaşan Calandrelli, "İnternetteki küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım. Bu deneyim bana ait ve onu seviyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dünya sınırlarını aştı, cinsiyetçilik peşini bırakmadı: "Küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım" - 3

KADINLARDAN DESTEK

Calandrelli’ye sosyal medyada destek mesajları yağdı. Bir kullanıcı, “Uzaydaki sevincin tüm kadınlara ilham kaynağı oldu” derken, birçok kadın bu anı kızlarıyla birlikte izlediklerini belirtti.

Dünya sınırlarını aştı, cinsiyetçilik peşini bırakmadı: "Küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım" - 4

UZAYDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR!

1963 yılında Valentina Tereşkova’nın uzaya çıkan ilk kadın olmasından bu yana, kadın astronotların sayısı hâlâ sınırlı. NASA verilerine göre bugüne kadar seçilen 360 astronot adayının sadece 61’i kadın.

Dünya sınırlarını aştı, cinsiyetçilik peşini bırakmadı: "Küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım" - 5

VİDEOYU KALDIRDI

Calandrelli, uzaya çıkan kadınların sayısının artmasının, genç kızlara ilham olacağını vurguladı:
"Uzaya giden kadınlar, bu deneyimi annelerin ve kadınların anlayacağı şekilde anlatabiliyor. Bu, geleceğin nesilleri için önemli."

Blue Origin, gelen tepkiler nedeniyle videoyu kaldırsa da Calandrelli, videoyu kendi hesabında yeniden paylaşarak, bu tarihi anın değerini vurgulamaya devam etti:

"Ruhumda hissettiğim her anın kıymetini biliyorum. Neşemi paylaşmaktan vazgeçmeyeceğim."

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