Dünya sınırlarını aştı, cinsiyetçilik peşini bırakmadı: "Küçük adamlara fazla zaman ayırmayacağım"

Jeff Bezos’un uzay şirket Blue Origin'in uzay yolculuğu sonrası paylaştığı video cinsiyetçi yorumların hedefi oldu.

“Uzay Kızı” olarak bilinen bilim iletişimcisi ve mühendis Emily Calandrelli, Blue Origin’in New Shepard uzay aracıyla uzaya çıkan 100. kadın oldu.

Yolculuk sırasında çekilen ve Calandrelli’nin uzaydan Dünya’yı gördüğü anları paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ancak kısa sürede yorumlar, cinselleştirici ve küçümseyici ifadelerle doldu.

Bir kullanıcı, “Kadın olmak bir başarı değil” derken, bir diğeri “Uzaya giden en çekici kadın olduğunu mu düşünüyorsun?” gibi yorumlar yaptı.