Dünya tarihi yeniden yazılıyor: Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde beklenmedik keşif!

Batıklar genellikle volkanlar, depremler ve derin deniz çukurları gibi gözle görülür kanıtlarını geride bırakır.

Ancak Wang, çoğunlukla okyanus levhalarının Dünya tarafından tamamen yutulduğunu ve yüzeyde fark edilebilir bir iz bırakmadığını söyledi.

Uzmanlar bu keşifle birlikte, maddenin Dünya'nın iç kısmında beklenenden daha yavaş hareket ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu durum, bilim insanlarının manto geçiş bölgesinin bir bariyer gibi işlev gördüğünü düşünmelerine neden oldu.