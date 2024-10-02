Dünya tarihi yeniden yazılıyor: Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde beklenmedik keşif!
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde 250 milyon yıl önce batan antik deniz tabanının kalıntılarını keşfetti. Uzmanlar, Dünya'nın iç yapısına dair mevcut teorileri sorgulayan bu keşfin gezegen tarihini yeniden yazabileceğini söyledi.
MEVCUT TEORİLER SORGULANIYOR
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde uzun süredir kayıp olan bir deniz tabanının kalıntılarını keşfetti.
250 milyon yıl önce, derinliklere kayan büyük bir tektonik plakanın parçası olduğu düşünülen bu antik deniz tabanı, Dünya'nın iç yapısı hakkındaki mevcut teorilerin sorgulanmasına neden oldu.