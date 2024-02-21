Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek
Performans sanatçısı 57 yaşındaki Alicia Framis yapay zeka tarafından desteklenen bir hologramla evlenen ilk kişi olmaya hazırlanıyor.
Yapay zekanın giderek gelişmesiyle, hangi noktada gerçek bir arkadaşlık sağlayabileceği sorusu kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. 57 yaşındaki performans sanatçısı Alicia Framis bu soruya cevap olacak bir performans sergilemeyi planlıyor. Sanatçı, AILex adı verilen yapay zeka destekli bir hologramla evlenecek.