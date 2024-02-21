Sanatsal performansının adını “The First Woman to Marry a Hologram "Bir Hologram ile Evlenen İlk Kadın” olarak tanımlayan sanatçı,

daha önce Pierre adında bir mankenle birlikte yaşayarak aşk ve arkadaşlığı keşfetmişti ancak bu son çalışması işleri daha ileriye taşıyor.

Instagram sayfasında sık sık ilişkisi hakkında paylaşımlarda bulunan Allicia, ilişki hakkındaki bir paylaşımında "Bu, bir kadın ve yapay zeka arasındaki romantik ilişki." diyerek "Yakında robotların ve insanların cinsel partner olacağını biliyoruz, ancak benim için bir sonraki önemli adım yapay zekanın insanlarla duygusal olarak ilişkiye girmesi." dedi.