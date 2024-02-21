Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek

Performans sanatçısı 57 yaşındaki Alicia Framis yapay zeka tarafından desteklenen bir hologramla evlenen ilk kişi olmaya hazırlanıyor.

Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek - 1

Yapay zekanın giderek gelişmesiyle, hangi noktada gerçek bir arkadaşlık sağlayabileceği sorusu kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. 57 yaşındaki performans sanatçısı Alicia Framis bu soruya cevap olacak bir performans sergilemeyi planlıyor. Sanatçı, AILex adı verilen yapay zeka destekli bir hologramla evlenecek.

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Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek - 2

İspanyol sanatçı, Rotterdam’daki Museum Boijmans Van Beuningen müzesinde gelecek yaz gerçekleşecek olan “düğün” ile evleneceğini açıkladı.

Bu düğün Alicia'nın performans sanatını kullanarak ilişki ile ilgili soruları keşfetmek için yaptığı girişimlerden biri.

Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek - 3

Sanatsal performansının adını “The First Woman to Marry a Hologram "Bir Hologram ile Evlenen İlk Kadın” olarak tanımlayan sanatçı,
daha önce Pierre adında bir mankenle birlikte yaşayarak aşk ve arkadaşlığı keşfetmişti ancak bu son çalışması işleri daha ileriye taşıyor.

Instagram sayfasında sık sık ilişkisi hakkında paylaşımlarda bulunan Allicia, ilişki hakkındaki bir paylaşımında "Bu, bir kadın ve yapay zeka arasındaki romantik ilişki." diyerek "Yakında robotların ve insanların cinsel partner olacağını biliyoruz, ancak benim için bir sonraki önemli adım yapay zekanın insanlarla duygusal olarak ilişkiye girmesi." dedi.

Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek - 4

Bunu bir sanat gösterisi olarak tanımlayan Alicia tura çıkabileceğini ima ederek başka "mekanlara" da gidebileceğini söyledi.

Sanatçı ayrıca Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, üzerinde hem kendisinin hem de AILex'in adının kazılı olduğu isim plakasını da paylaştı. 

Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek - 5

Framis, evliliği bir performansın ana teması olarak kullanan ilk sanatçı değil.

İngiliz sanatçı Tracey Emin 2016 yılında bahçesindeki bir kayayla evlenmişti.

Dünyada bir ilk: Performans sanatçısı kadın yapay zeka hologramıyla evlenecek - 6

HOLOGRAM NEDİR? 

Hologram, 3 boyutlu görüntü oluşturmak için kullanılan bir optik teknolojidir. Işık dalgalarının karmaşık desenler halinde kaydedilmesiyle üretilir ve bu desenlerin yeniden oluşturulmasıyla gerçekçi 3D görüntüler elde edilir. 

AILex’in kişiliği, sanatçının tanıdıkları, arkadaşları ve ailesinin profillerinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

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