Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi
Güney Kore'de uzaktan kumandalı yeni bir "zihin kontrol" cihazı geliştirildi. İlk testleri laboratuvar farelerinde yapılan teknolojinin, daha sonra beynin hangi kısımlarının, hangi ruh hallerinden ve davranışlardan sorumlu olduğunu anlamada kullanılması bekleniyor. Teknoloji, laboratuvardaki dişi farelerde annelik içgüdüsü uyandırılarak test edildi. Aynı zamanda zihin kontrol cihazının fareleri hem aşırı yemeye hem de az yemeye teşvik edebildiği kanıtlandı.
BEYNİ UZAKTAN KONTROL EDİYOR
Güney Kore'de uzaktan kumandalı, "uzun menzilli" ve "büyük hacimli" bir zihin kontrol cihazı tanıtıldı.
Kore Temel Bilimler Enstitüsü'ndeki (IBS) araştırmacılar, "manyetik alanlar" kullanarak beyni uzaktan kontrol edebilen bir donanım geliştirdi.