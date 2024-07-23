Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi

FARELER ZİHİN KONTROLÜ İLE KİLO VERDİ

Başka bir deneyde, bir grup laboratuvar faresini iştahı azaltmak için tasarlanmış manyetik alanlara maruz bıraktılar.

Bunun sonucunda farelerin vücut ağırlığında yüzde 10, yani yaklaşık 4,3 gram kayıp yaşandığını gözlemlediler.

Teknolojinin fareleri hem aşırı yemeye hem de az yemeye teşvik edebildiği kanıtlandı.