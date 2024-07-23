Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi

Güney Kore'de uzaktan kumandalı yeni bir "zihin kontrol" cihazı geliştirildi. İlk testleri laboratuvar farelerinde yapılan teknolojinin, daha sonra beynin hangi kısımlarının, hangi ruh hallerinden ve davranışlardan sorumlu olduğunu anlamada kullanılması bekleniyor. Teknoloji, laboratuvardaki dişi farelerde annelik içgüdüsü uyandırılarak test edildi. Aynı zamanda zihin kontrol cihazının fareleri hem aşırı yemeye hem de az yemeye teşvik edebildiği kanıtlandı.

Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi - 1

BEYNİ UZAKTAN KONTROL EDİYOR

Güney Kore'de uzaktan kumandalı, "uzun menzilli" ve "büyük hacimli" bir zihin kontrol cihazı tanıtıldı.

Kore Temel Bilimler Enstitüsü'ndeki (IBS) araştırmacılar, "manyetik alanlar" kullanarak beyni uzaktan kontrol edebilen bir donanım geliştirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi - 2

FARELERDE TEST EDİLDİ

Teknoloji, laboratuvardaki dişi farelerde annelik içgüdüsü uyandırılarak test edildi.

Grubun annelik içgüdülerini test ettiği çalışmada, bazı dişi laboratuvar farelerinin beyinlerinin uyarılması, labirent benzeri bir parkurda kayıp fare yavrularını daha hızlı bulup toplamalarını sağladı.

Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi - 3

FARELER ZİHİN KONTROLÜ İLE KİLO VERDİ

Başka bir deneyde, bir grup laboratuvar faresini iştahı azaltmak için tasarlanmış manyetik alanlara maruz bıraktılar.

Bunun sonucunda farelerin vücut ağırlığında yüzde 10, yani yaklaşık 4,3 gram kayıp yaşandığını gözlemlediler.

Teknolojinin fareleri hem aşırı yemeye hem de az yemeye teşvik edebildiği kanıtlandı.

Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi - 4

YENİ TEDAVİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILACAK

Güney Kore IBS Nanotıp Merkezi Direktörü Doktor Cheon Jinwoo, yeni donanımın çeşitli sağlık uygulamalarında kullanılmasını beklediğini söyledi.

Dr. Cheon, "Teknolojinin beyin fonksiyonlarını anlamak, gelişmiş yapay sinir ağları, çift yönlü beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri ve nörolojik rahatsızlıklar için yeni tedaviler konusunda araştırmalarda yaygın olarak kullanılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi - 5

Uzaktan zihin kontrolünün bilim kurgu niteliğine rağmen, sağlık uzmanları manyetik alanların tıbbi görüntülemede onlarca yıldır başarıyla kullanıldığını belirtiyor.

Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi - 6

Güney Koreli ekibin eklediği yenilik, beyindeki nöronlardaki manyetik alanlar aracılığıyla uzaktan ayarlanabilen özel nanomalzemelerin genetik olarak üretilmesiydi.

Dünyada bir ilk! Zihin kontrol cihazı geliştirildi - 7

Araştırma ekibi, bu teknolojinin beynin hangi kısımlarının hangi ruh hallerinden ve davranışlardan sorumlu olduğunu anlamalarına yardımcı olmakta en acil şekilde kullanılacağını öne sürüyor.

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