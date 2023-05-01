Dünyada ilk kez hastalar beyin çipi ile tedavi edilmeye başlandı: Kalp pili kadar yaygın hale gelecek

Beyne takılan ve kişinin düşünceleri tarafından üretilen elektrik sinyallerini okuyan yaklaşık 100 mikro iğne kullanılarak çalışan bir çip ABD’deki Blackrock Neurotech adlı şirket tarafından insanları tedavi etmek için kullanılmaya başlandı. Şimdiye kadar yaklaşık 40 kişiye takılan çip ilk kez 2004 yılında bir insana implante edildi. Şirketin yöneticileri birkaç yıl içinde çipi küresel pazara sürmeyi hedeflediklerini belirtti.
Milyarder Elon Musk da benzer hastalara yardımcı olabileceğini umduğu implante edilebilir bir cihaz olan Neurolink ile benzer planlar başlattı. Ancak Musk'ın ilk planları, bu yılın başlarında, implantını insanlarda deneme teklifini reddeden düzenleyiciler tarafından engellendi.
Blackrock'un kurucu ortağı Marcus Gerhardt, "İnsanlar için doğrudan beyin implantları üreten tek şirket biziz. İmplante edilebilir cihazlarımız, insanların sadece beyin sinyalleriyle doğrudan bilgisayarlara bağlanmalarını, robotik kolları ve tekerlekli sandalyeleri kontrol etmelerini, video oyunları oynamalarını ve hatta duyularını yeniden kazanmalarını sağladı.” diye konuştu.
Diğer taraftan şirket, NeuroPort adı verilen çiplerin beyin yüzeyinde herhangi bir yere yerleştirilebildiğini, aynı kişinin beynine birden fazla çip yerleştirilebileceğini belirtti.
İmplantasyondan sonra çiplerin, kullanıcının düşünceleri tarafından üretilen elektrik sinyallerini algıladığı açıklandı. Özel bir yazılımın, bu sinyalleri, protezleri ve bilgisayar ekipmanlarını kontrol etmek için kullanılabilecek imleç hareketlerine benzer dijital komutlara dönüştürüğü kaydedildi.
Bu durum ise, bir kişinin robotik bir kol kullanarak çizim yapmasına, bilgisayar programlarını kullanmasına veya bir tekerlekli sandalyeyi ya da protez uzvu kontrol etmesine yardımcı oluyor.
Blackrock, felçli kişiler tarafından evde kullanılmak üzere laboratuvar dışında kullanılmak üzere üretilen cihazların onayı için FDA’ya başvurduğunu açıkladı.
Gerhardt, “Özellikle evde kullanım için tasarlanan dünyanın ilk beyin ameliyatının yasal onayını almaya çalışıyoruz. Bu tıbbi cihaz felçli insanların bağımsızlığını, hareket kabiliyetini ve nihayetinde yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.
Gerhardt, beyin çiplerinin felçli hastalar için, kalp sorunu olan insanlar için kalp pilleri kadar yaygın hale geleceğini umduğunu aktardı:
“Beyin çipleri, evde kullanılabilir hale geldiğinde, insanların engellerinin ardından imkansız gibi görünen yeni hayatlar kurmalarına yardımcı olacaklar; insanların işe döndüklerini, daha fazla bağımsızlık kazandıklarını ve dünyayla güçlü yeni yollarla ilişki kurduklarını göreceğimizi düşünüyorum. Uzun vadeli vizyonumuz, implantlarımızın felçli insanlar için kalp pili kadar kolay ulaşılabilir hale gelmesi.”
Diğer taraftan, şirket halihazırda işitme ve görmeyi yeniden sağlamak için beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirdiğini de duyurdu.
Gerhardt, “Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, hafıza ve anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık durumları için endikasyonları olan beyin implantları göreceğiz.” dedi.