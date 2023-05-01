Dünyada ilk kez hastalar beyin çipi ile tedavi edilmeye başlandı: Kalp pili kadar yaygın hale gelecek

YAKLAŞIK 40 KİŞİYE TAKILDI

Beyne takılan ve kişinin düşünceleri tarafından üretilen elektrik sinyallerini okuyan yaklaşık 100 mikro iğne kullanılarak çalışan bir çip ABD’deki Blackrock Neurotech adlı şirket tarafından insanları tedavi etmek için kullanılmaya başlandı. Şimdiye kadar yaklaşık 40 kişiye takılan çip ilk kez 2004 yılında bir insana implante edildi. Şirketin yöneticileri birkaç yıl içinde çipi küresel pazara sürmeyi hedeflediklerini belirtti.