Dünyadaki ilk kez: Aç kaldığınızda yiyebileceğiniz şarj edilebilir pil üretildi

Yenilebilir elektronik biliminin ise sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra gıda kalitesinin izlenmesine yönelik cihazların üretimiyle ilgilendiği ve bu konudaki en önemli zorluklardan birinin bu amaçla kullanılacak yenilebilir güç kaynaklarının üretilmesi olduğu kaydedildi.