Dünya'daki tüm göllerden daha büyük: Antik Mars gölü keşfi
Mars'ta Eridania Gölü adı verilen antik bir gölün, Dünya'daki tüm göllerden daha büyük olduğu keşfedildi. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, Caralis Kaosu'ndaki bu göl milyarlarca yıl önce 1 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplıyordu ve Hazar Denizi'nden üç kat daha büyüktü. Bu keşif, Mars'ın geçmişte su açısından zengin olduğunu ve devasa su kütlelerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor.
Mars Dünya'nın sadece yarısı büyüklüğünde olabilir, ancak kısmen Mars'ın düşük yerçekimi nedeniyle jeolojik özellikleri büyüktür.
Kızıl dünya, gezegenimizdekilerden çok daha büyük kanyonlara ve volkanlara sahiptir.
Şimdi Mars'ın antik göllerinden birinin Dünya'da bilinen tüm göllerden daha büyük olduğuna dair kanıtlar var.