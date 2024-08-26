Dünya'daki tüm göllerden daha büyük: Antik Mars gölü keşfi

Mars'ta Eridania Gölü adı verilen antik bir gölün, Dünya'daki tüm göllerden daha büyük olduğu keşfedildi. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, Caralis Kaosu'ndaki bu göl milyarlarca yıl önce 1 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplıyordu ve Hazar Denizi'nden üç kat daha büyüktü. Bu keşif, Mars'ın geçmişte su açısından zengin olduğunu ve devasa su kütlelerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

Dünya'daki tüm göllerden daha büyük: Antik Mars gölü keşfi - 1

Mars Dünya'nın sadece yarısı büyüklüğünde olabilir, ancak kısmen Mars'ın düşük yerçekimi nedeniyle jeolojik özellikleri büyüktür.

Kızıl dünya, gezegenimizdekilerden çok daha büyük kanyonlara ve volkanlara sahiptir.

Şimdi Mars'ın antik göllerinden birinin Dünya'da bilinen tüm göllerden daha büyük olduğuna dair kanıtlar var.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünya'daki tüm göllerden daha büyük: Antik Mars gölü keşfi - 2

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars Express yörünge aracının Caralis Kaosu adı verilen bir bölgedeki antik göl yatağının yeni görüntülerini elde ettiğini duyurdu.

Milyarlarca yıl önce su içerdiği tahmin edilen bu göl yatağı, bir zamanlar 1 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplıyordu.

Hazar Denizi Dünya'nın en büyük iç su kütlesidir. Yaklaşık 1.200 km uzunluğu ve 320 km genişliği bulunuyor. 

Dünya'daki tüm göllerden daha büyük: Antik Mars gölü keşfi - 3

MARS RÜZGARLARIYLA KURUYAN GÖL TEPECİKLER OLUŞTURDU

Mars'ta geniş bir antik göl Milyarlarca yıldır kuru olan antik göl yatağı yükseltilmiş tepeciklerle dolu.

Bilim insanları bunların Mars rüzgarlarının tozu savurmasıyla oluştuğunu söylüyor. 

Ardından Mars'ın yüzeyinden su kaybolduğunda toz tekrar kuruduğu için bugün gördüğümüz tepecikleri oluşturuyor.

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