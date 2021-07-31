Dünyadaki yangınları takip eden platform: NASA Fire Map

DÜNYADAKİ BİNLERCE ORMAN YANGINI EŞ ZAMANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararın ciddiyeti bir bütün olarak gözler önüne seren “FIRMS” adlı bir platform kurdu. Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi olarak faaliyet gösteren bu veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor.

Harita, yeni başlayan, son 24 saatte meydana gelen ya da son bir haftada ortaya çıkan yangınlarla ilgili bilgi edinme imkanı sunuyor.