Dünya'dan 635 ışık yılı uzakta: NASA'dan "Volkanik Ay" keşfi

NASA'daki bilim insanları, güneş sistemimiz dışında yer alan volkanik bir Ay'a dair yeni kanıtlar ortaya çıkardı.

Bu yeni çalışma, lavla kaplı olabileceği öne sürülen uydunun muhtemelen dev bir metalik bulut doğurduğunu ve yakında şiddetli bir şekilde yok olabileceğini öne sürüyor.

WASP-49 b olarak adlandırılan bu uydu, Jüpiter'den yaklaşık üç kat daha az kütleye sahip ve Dünya'dan 635 ışık yılı uzaklıkta bulunan gaz devi bir dış gezegen.

2012'de keşfedilen bu yabancı dünya, kendi yıldızına son derece yakın, her 2,8 günde bir yörüngesinde dönüyor ve ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 1.100 santigrat derece.

2017'de bilim insanları WASP-49 b'nin etrafında dev bir sodyum bulutu tespit etmişti.

Başlangıçta bu bulgu araştırmacıları şaşırttı, çünkü dış gezegen ve yıldızı bu elementi bu kadar büyük ölçekte üretememeliydi.

Ancak daha sonra bu tuhaf bulutun volkanlarla kaplı bir ötegezegenden püskürüyor olabileceği fark edildi.

Fakat bu konudaki araştırmalar yavaş ilerliyor çünkü sodyum bulutu yörüngesinde döndüğü daha büyük kütleli cisimler tarafından genellikle gizleniyor.