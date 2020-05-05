'Dünya'nın çatısı'nda 5G dönemi

5G, Everest Dağı'nın zirvesine geldi. Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Dünya’nın çatısı olarak da bilinen, Everest’in tepesine 5G antenleri yerleştirdi.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 05.05.2020 - 07:31

China Mobile ve Huawei, iletişim alanında önemli bir adım attı. İki şirket 5G bağlantısını Everest Dağı'nın zirvesine getirdiklerini duyurdu.



6 bin 500 metre yükseksikte bulunan dünyanın en yüksek 5G istasyonunu kuran iki şirket Everest'teki 5G bağlantı noktalarının sayısını beşe yükseltti.

Çin geçtiğimiz aylarda ülkenin farklı noktalarında 5G’yi kullanıma sunmuştu. Kablosuz ağların geleceği 5G'den geçiyor. Peki 5G hayatımıza girdiğinde neler değişecek?







5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.







Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor. Sorun ise 4G'nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.







5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.







5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz'e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor.







Paylaş





