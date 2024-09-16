Dünya'nın davetsiz misafiri: İkinci bir uyduya ev sahipliği yapacak
Dünya, alışılmadık bir astronomik olaya tanıklık edecek: 2024 PT 5 adlı asteroitin, gezegenimizin atmosferine çarpmak yerine Dünya'nın yörüngesine girerek "Mini Ay" olarak kalması bekleniyor. Bu ziyaret ile birlikte Dünya’nın kısa bir süre iki uydusu olacak.
Dünya, kendisine yaklaşmakta olan bir asteroidin yörüngesine girmeye hazırlanıyor. Yörüngede sıkışacak olan asteroid kısa bir süreliğine "Mini Ay"a dönüşecek ve dünyanın uydusu konumuna gelecek.