Dünya'nın davetsiz misafiri: İkinci bir uyduya ev sahipliği yapacak

2 AY BOYUNCA YÖRÜNGEDE OLACAK

Madrid Complutense Üniversitesi'nden Carlos de la Fuente Marcos ve Raúl de la Fuente Marcos adlı iki gökbilimci, cismin yörüngesini inceledi ve cismin 29 Eylül ile 25 Kasım arasında kısa bir süre Dünya yörüngesinde kalacağı sonucuna vardı.

Daha sonra Güneş'in yörüngesine geri dönecek olan asteroid Güneş Sistemi'ndeki yolculuğuna devam edecek.



Başka bir deyişle, Dünya'nın toplam 56.6 gün boyunca iki uydusu olacak.