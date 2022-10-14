Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı

Evrenin şimdiye kadarki en geniş açılı görüntülerini yakalayacak olan dünyanın en büyük dijital kamerası, bilim insanları tarafından tanıtıldı. Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu'nu (LSST) adlı araç, 25 kilometre öteden bir golf topunu tüm ayrıntıları ile gözlemleyebiliyor. Bununla birlikte teleskobun, şimdiye kadar gözlemlenen en fazla sayıda yıldız ve galaksiyinin görüntülerini paylaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı - 1

Dünya'nın en büyük dijital teleskobu, ABD Enerji Bakanlığı tarafından California eyaletindeki Menlo Park'ta tanıtıldı. 

Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı - 2

Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu'nu (LSST) adlı teleskop faaliyete geçtiğinde, Şili'de Cerro Pachon adlı bir dağın tepesindeki Rubin Gözlemevi'nde kullanılacak.

Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı - 3

Bununla birlikte teleskop, henüz tam olarak tamamlanmamış olsa da, tüm mekanik bileşenleri artık bir arada bulunuyor.

Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı - 4

2 BİN 800 KG AĞIRLIĞINDA

SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, teleskobun boyutu ile ilgili “Yaklaşık 1,65 metre x 3 metre boyutlarında, kabaca küçük bir araba boyutunda ve neredeyse 2 bin 800 kilogram ağırlığında” denildi.

Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı - 5

GELECEK YIL KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Diğer taraftan gelecek yıl kullanılmaya başlandığında, kameradaki görüntüleme sensörleri, çıplak gözle görülebilenlerden 100 milyon kat daha sönük nesneleri tespit edebilecek. 

Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı - 6

Bu durum ise Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu’nun (LSST) insanların binlerce kilometre öteden bir mum görmesini sağlayacak bir hassasiyete sahip olması anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük dijital teleskobu tanıtıldı - 7

EVRENİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNE IŞIK TUTACAK

Öte yandan, LSST'yi kullanan Rubin Gözlemevi, tüm zamanların en büyük astronomik filmini oluşturacak ve karanlık madde ve karanlık enerji de dahil olmak üzere evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına ışık tutacak.

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