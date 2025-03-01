Dünyanın en büyük elektrikli feribotunda Türk imzası: 143 metre uzunluğunda, 200 otomobil kapasiteli
Bakan Uraloğlu, Yalova’da Türk tersanesi tarafından üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotunun Norveç sularında hizmet verdiğini bildirdi. 2021 yılında Norveç’e ihraç edilen feribot, 143 metre uzunluğu, 600 yolcu, 200 otomobil ve 24 tır taşıma ile kendi sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olarak kayıtlara geçti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova’da Türk tersanesi tarafından üretilen ve çevre dostu teknolojisiyle dikkat çeken dünyanın en büyük elektrikli feribotunun, Norveç sularında hizmet verdiğini kaydetti.
Bakan Uraloğlu, “Türk tersanelerimiz artık yalnızca kendi filomuzu değil, dünya denizciliğini de şekillendiren projelere imza atıyor. Çevre dostu ve yenilikçi gemilerle küresel pazarda güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.