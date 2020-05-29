Dünyanın en büyük elektrikli uçağından tarihi uçuş

ntv.com.tr 29.05.2020 - 08:43
Elektrikli otomobiller hayatımıza girmeye başladı. Görünen o ki sırada elektrikli uçaklar var.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, dokuz yolcu taşıma kapasitesi ile dünyanın en geniş elektrikli uçağı unvanının sahibi olan MagniX lk kez havalandı.
Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre ABD’nin Washington eyaletinde gerçekleştirilen söz konusu uçuş yaklaşık 30 dakika sürdü.
MagniX 2021 yılının sonunda, bu uçağın 160 kilometre menzile sahip olaca versiyonunu hizmete sumayı planlıyor.