Dünyanın en büyük kamerasının görüntülediği akılalmaz 6 gök cismi

DEVASA BİR GALAKSİ KÜMESİ

Rubin’in gözlemi, yalnızca Virgo Kümesi’nin değil, daha uzaklardaki başka galaksi kümelerinin de izini sürüyor. Görüntüdeki her turuncu leke, milyarlarca yıldız içeren ayrı bir galaksiyi temsil ediyor. Gaz ve toz bulutları ise bu dev yapıları birbirine bağlıyor. Bizim galaksimiz Samanyolu da benzer bir yapı olan Virgo Süperkümesi’nin bir parçası.