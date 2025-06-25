Dünyanın en büyük kamerasının görüntülediği akılalmaz 6 gök cismi
Dünyanın en büyük dijital kamerasına sahip Vera C. Rubin Gözlemevi, nihayet ilk gözlemini yayımladı. 10 milyondan fazla galaksinin yer aldığı görüntülerin detay seviyesi insan gözüyle algılanamayacak kadar yüksek.
"GRAND DESIGN" GALAKSİ
Messier 61 (M61) galaksisi, dışarıdan bakıldığında Samanyolu’nun nasıl görünebileceğine dair ipuçları veriyor. Belirgin spiral kolları ve merkezindeki dev kara delikle dikkat çeken bu galaksi, Rubin’in görüntüsünde alt kısımda küçük mavi bir spiral galaksinin hemen altında görülebilir.