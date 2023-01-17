Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch Roc, rekor kıran bir test uçuşunu tamamladı ve California'nın Mojave Çölü üzerinde altı saat havada kaldı.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 1

Stratolaunch Roc taşıyıcı uçağı, 220 tonluk bir yükü kaldırabiliyor.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 2

Hipersonik araçları taşımak ve fırlatmak için tasarlandı.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 3

Bir Amerikan futbol sahasından daha uzun olan 117 metrelik kanat açıklığına sahip Stratolaunch Roc, altı adet Boeing 747 motorundan güç alıyor.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 4

Stratolaunch CEO`su Zachary Krevor, "Muhteşem ekibimiz, test zaman çizelgemizde ilerleme kaydetmeye devam ediyor ve hipersonik uçuş testlerimize her zamankinden daha fazla yaklaşıyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 5

Şirket ilerleyen dönemde, Virgin Orbit tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde, uzaya "uygun maliyetli ve rutin" bir erişim sağlamak için kullanmayı umuyor.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 6

Mojave Hava ve Uzay Limanı`ndan yapılan uçuş testi, Stratolaunch`ın Talon-A hipersonik test aracını taşıdığı ikinci uçuş testiydi.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 7

İlk teste havada 4 saat kalan uçak, bu testte 6 saat kaldı.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 8

En son test sırasında Stratolaunch'ın ekibi, ilk ayırma testi için manevralar ve iletişim sıralaması yaptı.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 9

Özel uzay uçuşu şirketi, uzay fırlatmasını "her zamankinden daha güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir" hale getirmek isteyen Microsoft`un kurucu ortağı Paul Allen tarafından 2011 yılında kuruldu.

Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 10
Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 11
Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 12
Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 13
Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 14
Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 15
Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 16
Dünyanın en büyük uçağı test uçuşunu tamamladı - 17

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