Dünyanın en büyük uydu fuarına corona virüs gölgesi

Uydu alanında dünyanın en büyük fuarı olan Satellite 2020'ye, hızla yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. Salgın, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor. Salgın endişesi, nedeniyle pek çok toplantı ve lansman iptal edilmiş durumda. Uydu alanında dünyanın en büyük fuarı olan Satellite 2020 iptal edilmedi ancak fuar tabiri caizse corona virüsün gölgesinde gerçekleşti. Fuara hızla yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu. Covid-19 ile mücadele kapsamında, ziyaretçiler el temasında bulunmamaya özen gösterdi. Bazı stantlarda tokalaşmayı önlemek amacıyla "tokalaşmasız bölge" uyarısı yer aldı.