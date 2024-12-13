Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız
Instagram, her gün milyonlarca gönderinin paylaşıldığı dev bir dijital platform. Ancak bazı gönderiler, diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekiyor ve adeta tarihe damgasını vuruyor. Dünyaca ünlü yıldızların, sporcuların ve sürpriz isimlerin yer aldığı bu listede, sizi şaşırtacak hikayeler ve rekorlar var. Mesela bir yumurta gibi. Peki, bugüne kadar Instagram’da en çok beğenilen gönderiler hangileri oldu? İşte Instagram tarihinde en çok beğeni alan ilk 20 gönderi.
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin rekabetinden, ünlü bir yumurtanın beklenmedik başarısına kadar uzanan bu liste, sosyal medyanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
İşte milyonlarca beğeni alan o paylaşımlar;