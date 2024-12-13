Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız

Instagram, her gün milyonlarca gönderinin paylaşıldığı dev bir dijital platform. Ancak bazı gönderiler, diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekiyor ve adeta tarihe damgasını vuruyor. Dünyaca ünlü yıldızların, sporcuların ve sürpriz isimlerin yer aldığı bu listede, sizi şaşırtacak hikayeler ve rekorlar var. Mesela bir yumurta gibi. Peki, bugüne kadar Instagram’da en çok beğenilen gönderiler hangileri oldu? İşte Instagram tarihinde en çok beğeni alan ilk 20 gönderi.

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 1

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin rekabetinden, ünlü bir yumurtanın beklenmedik başarısına kadar uzanan bu liste, sosyal medyanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

İşte milyonlarca beğeni alan o paylaşımlar;

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Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 2

20- Kylian Mbappe, Real Madrid'e imza attı

Kylian Mbappé, hayalindeki kulüp Real Madrid ile sözleşme imzaladıktan sonra heyecanını paylaşıyor. (25 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 3

19- Selena Gomez bir selfie paylaştı

Şarkıcı Selena Gomez'in makyajsız ve doğal halini sergilediği selfiesi çok sayıda beğeni aldı. (25 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 4

18- Lionel Messi Pele'yi anıyor

Lionel Messi, tüm zamanların en büyük profesyonel futbolcularından biri olan Pelè'nin ölüm gününde onu andı. (25 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 5

17- “Doğum günün kutlu olsun, Tom Holland”

Zendaya'nın, erkek arkadaşı Tom Holland'a mutlu yıllar dilediği bu paylaşımı milyonlarca beğeni aldı. (26 Milyon)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 6

16- Cristiano Ronaldo’nun Riyad ST XI - PSG

Cristiano Ronaldo’nun Riyad ST XI - PSG karşılaşmasından paylaştığı bu görsel milyonlarca beğeni aldı. (27 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 7

15- Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’a imza

Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’a imza attığı bu görsel milyonlarca beğeni aldı. (27 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 8

14- Lionel Messi 2022 Dünya Kupası paylaşımı

Lionel Messi, takımının 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a karşı kazandığı zaferi kutluyor. (29 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 9

13- Ronaldo, Pele'yi anıyor

Ronaldo, hayatında etkili ve önemli bir figür olan Kral Pelè'yi anıyor. (31 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 10

12- Ronaldo ve eşinin ikiz bebek duyurması

Ronaldo'nun listedeki bir sonraki paylaşımı, kendisi ve eşinin ikiz beklediklerini duyurması.

Ne yazık ki ikizlerden biri doğum sırasında öldü. Paylaşım, sevgi ve destek dolu yorumlarla dolu. (32 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 11

11- Messi ve Ronaldo'nun reklam kampanyası

Louis Vuitton’un reklam kampanyası için tasarladığı fotoğraf Messi’nin Instagram profilinde milyonlarca beğeni aldı. (32 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 12

10-  XXXTentacion ölümünden önceki son gönderisi

Bu, rapçi XXXTentacion'un Haziran 2018'deki ölümünden önceki son gönderisiydi. (33 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 13

9- Ronaldo'nun sahayı terk etmesi

Portekiz'in Fas'a yenilip Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sahayı terk eden Cristiano Ronaldo. (33 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 14

8- Manzara paylaşımı

Bu beğeni rekoru bir manzaraya ait. Bu günbatımı videosu Instagram’ın en çok beğenilen Reels’i ve 8. gönderisi oldu. (33 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 15

7- Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaşması

Ronaldo’nun, Al Nassr ile anlaştığını duyurduğu fotoğraf. (33 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 16

6- Messi'nin Dünya Kupası'yla pozu

Dünya Kupası'nı kazanmak profesyonel futbolcular için en büyük başarı olduğundan, Messi'nin kupayla poz vermesi ve 6. sırada yer alması şaşırtıcı değil. (34 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 17

5- Messi'nin otobüste Dünya Kupası ile pozu

Lionel Messi Dünya Kupası kupasıyla poz veriyor. (41 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 18

4- Messi ve Ronaldo'nun reklam kampanyası

Listenin üst sıralarında Messi’nin de paylaştığı reklam çalışması görseli Ronaldo’nun profilinde daha fazla beğenildi ve bu listeye girdi. (42 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 19

3- Messi'nin Dünya Kupası ile uyuduğu an

Lionel Messi, Dünya Kupası ile uyuduğu anı paylaşıyor. (54 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 20

2- Listenin ikinci sırasında bir yumurta var

Listenin ikinci sırasında sürpriz bir şekilde YUMURTA var. Bu yumurta paylaşımı aldığı beğeni sayısı ile listenin ilk sıralarında yer almayı başardı. (60 Milyon Beğeni)

Dünyanın en çok beğeni alan 20 paylaşımı: Listenin 2. sırasındaki gönderiye çok şaşıracaksınız - 21

1- Messi'nin Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanma anı

Lionel Messi, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşadığı anı paylaştı ve dünyanın en çok beğenilen Instagram paylaşımı oldu. (75 Milyon Beğeni)

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