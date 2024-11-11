Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı!
Mariana Çukuru, dünyadaki en derin nokta olarak yaklaşık 11 bin metreye kadar inen, keşfi zor ve eşsiz koşulları barındıran bir okyanus çukurudur. Bu olağanüstü derinlikte yaşayan canlılar, düşük sıcaklık, yüksek basınç ve neredeyse hiç ışığın bulunmadığı bir ortamda hayatta kalacak şekilde evrimleşmiştir. İşte Mariana Çukuru'nun bu özel ortamında yaşayan en ilginç 5 hayvan...
Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, yaklaşık 11 bin metre derinliği ile keşfedilmesi son derece zor bir bölge. Mariana Çukuru, eşsiz koşulları nedeniyle tuhaf canlılara ev sahipliği yapıyor.
Uzaya yapılan yolculuklardan daha az yolculuk yapılan bu bölgedeki hayvanlar, bu koşullarda yaşayacak şekilde evrimleşmiş.
"Dünyanın en çirkin hayvanı" sayılan bu deniz canlıları, aslında doğal ortamlarında "normal" bir balık gibi görünüyor. Ancak basınç farkının 100 kat civarında değiştiği yeryüzüne çıkarılan damla balıkları, genişleyerek deforme oluyor.
İşte Mariana Çukuru'nda yaşayan birbirinden tuhaf 5 hayvan.