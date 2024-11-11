Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı!

4- ŞEFFAF BAŞLI BALIK (MACROPINNA MICROSTOMA)

Şeffaf başlı balık (Macropinna microstoma), derin denizlerde yaşayan ve benzersiz bir görünüme sahip olan bir balık türüdür. Bu balığın baş kısmı tamamen şeffaftır, böylece iç yapıları gözle görülebilir. Şeffaf başının içinde, yukarı doğru bakan ve ışığa duyarlı olan iki büyük göz bulunur; bu gözler sayesinde yukarıdaki avlarını fark edebilir.

Yaklaşık 600 ila 800 metre derinliklerde yaşayan şeffaf başlı balık, karanlık sularda hayatta kalabilmek için bu gelişmiş göz yapısına ihtiyaç duyar. Görünümü ve adaptasyonları nedeniyle, deniz biyologları arasında oldukça dikkat çeken bir türdür.