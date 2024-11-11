Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı!

Mariana Çukuru, dünyadaki en derin nokta olarak yaklaşık 11 bin metreye kadar inen, keşfi zor ve eşsiz koşulları barındıran bir okyanus çukurudur. Bu olağanüstü derinlikte yaşayan canlılar, düşük sıcaklık, yüksek basınç ve neredeyse hiç ışığın bulunmadığı bir ortamda hayatta kalacak şekilde evrimleşmiştir. İşte Mariana Çukuru'nun bu özel ortamında yaşayan en ilginç 5 hayvan...

Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı! - 1

Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, yaklaşık 11 bin metre derinliği ile keşfedilmesi son derece zor bir bölge. Mariana Çukuru, eşsiz koşulları nedeniyle tuhaf canlılara ev sahipliği yapıyor.

Uzaya yapılan yolculuklardan daha az yolculuk yapılan bu bölgedeki hayvanlar, bu koşullarda yaşayacak şekilde evrimleşmiş.

"Dünyanın en çirkin hayvanı" sayılan bu deniz canlıları, aslında doğal ortamlarında "normal" bir balık gibi görünüyor. Ancak basınç farkının 100 kat civarında değiştiği yeryüzüne çıkarılan damla balıkları, genişleyerek deforme oluyor.

İşte Mariana Çukuru'nda yaşayan birbirinden tuhaf 5 hayvan.

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Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı! - 2

1) GOBLİN KÖPEKBALIĞI (MITSUKURINA OWSTONI)

Goblin köpekbalığı (Mitsukurina owstoni), derin denizlerde yaşayan ve "yaşayan fosil" olarak bilinen nadir bir köpekbalığı türüdür. Uzun ve sivri burnu sayesinde avını algılayabilir ve esnek çenesini ileriye fırlatarak avını yakalayabilir.

Genellikle bin metreden daha derinlerde yaşar ve pembe-gri renktedir, çünkü derisinin altındaki kan damarları görünür. Bu tür, sıradışı görünümü ve derin denizlerdeki yaşamıyla dikkat çeker.

Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı! - 3

2) KARA DENİZ ŞEYTANI (MELANOCETUS) 

Kara Deniz Şeytanı, derin denizlerde yaşayan ve "fener balığı" olarak bilinen ilginç bir balık türüdür. Başındaki ışıklı uzantıyla karanlık sularda avını kendine çeker. Büyük ağzı ve keskin dişleriyle dikkat çeken bu balık, genellikle 3 bin metre derinlikte yaşar. Çiftleşme sırasında erkek, dişiye tutunarak parazit gibi yaşar. Sıradışı görünümü ve yaşam tarzıyla ilgi çeken bir derin deniz canlısıdır.

Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı! - 4

3) DERİN DENİZLERDİ EJDER BALIĞI (STOMIDAE)

Ejder balığı, derin denizlerde yaşayan ve "dragonfish" olarak bilinen sıradışı bir balık türüdür. Küçük ama korkutucu görünümü, sivri dişleri ve siyah renkte vücuduyla dikkat çeker. Ejder balığı, karanlık sularda avlanmak için biyolüminesans (ışık üretme) yeteneğine sahiptir; özellikle gözlerinin altında avını çekmek için kullandığı kırmızı bir ışık üretir.

Genellikle 200 ila 2000 metre derinliklerde yaşar. Bu kırmızı ışık sayesinde kendisini fark ettirmeden avlarını görme avantajı sağlar, çünkü çoğu derin deniz canlısı kırmızı ışığı algılayamaz. Ejder balığı, derin deniz ekosisteminin en etkileyici avcılarından biridir.

Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı! - 5

4- ŞEFFAF BAŞLI BALIK (MACROPINNA MICROSTOMA)

Şeffaf başlı balık (Macropinna microstoma), derin denizlerde yaşayan ve benzersiz bir görünüme sahip olan bir balık türüdür. Bu balığın baş kısmı tamamen şeffaftır, böylece iç yapıları gözle görülebilir. Şeffaf başının içinde, yukarı doğru bakan ve ışığa duyarlı olan iki büyük göz bulunur; bu gözler sayesinde yukarıdaki avlarını fark edebilir.

Yaklaşık 600 ila 800 metre derinliklerde yaşayan şeffaf başlı balık, karanlık sularda hayatta kalabilmek için bu gelişmiş göz yapısına ihtiyaç duyar. Görünümü ve adaptasyonları nedeniyle, deniz biyologları arasında oldukça dikkat çeken bir türdür.

Dünyanın en derin noktasının gizemi: Birbirinden tuhaf 5 canlı! - 6

5-VAMPİR KALAMAR (VAMPYROTEUTHIS INFERNALIS) 

Vampir kalamar (Vampyroteuthis infernalis), derin denizlerde yaşayan ve adını korkutucu görünümünden alan eşsiz bir yumuşakça türüdür. İsmi "cehennemin vampir kalamarı" anlamına gelir, fakat aslında bir kalamar değil, kendine özgü bir türdür.

Koyu kırmızımsı bir renge sahip olan vampir kalamar, yaklaşık 600 ila 900 metre derinliklerde, oksijeni düşük ortamlarda yaşar. Savunma mekanizması olarak, kollarını birbirine kapatıp ağ gibi örten deri uzantısını göstererek kendini olduğundan büyük ve korkutucu gösterir. Ayrıca biyolüminesans üreterek yanıp sönen ışıklarla avcılardan saklanır. Bu özellikleri, onu derin denizlerin en gizemli ve uyumlu canlılarından biri yapar.

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