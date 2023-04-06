Okyanusun en derin noktasında yaşayabilen bir balık keşfedildi

Rekorun kırıldığı derinlik, 800 atmosfere denk basınca sahip olduğu için organizmaların büyük çoğunluğunu yok etme gücüne sahip...

Salyangozbalıklarının; diğer yüzgeçli balıkların aksine bu zorlu koşullara uyum sağlamak içi hava dolu kesecikleri var.

Bu cinsi diğer balıklardan ayıran başka bir özellik ise pul yerine jelatinimsi bir tabakaya sahip olmaları.