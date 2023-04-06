Okyanusun en derin noktasında yaşayabilen bir balık keşfedildi

DSSV Pressure Drop araştırma gemisinde çalışmalar yapan bilim insanları, uzaktan kontrol edilen ve üzerinde bir kamera yer alan denizaltı ile yeni bir rekora tanıklık etti.
Batı Pasifik'te Japonya yakınlarında yer alan Izu-Ogasawara Çukuru'nda 8 bin 336 metre derinlikte Pseudoliparis familyasından bir balık görüntülendi.
Bu keşif; daha önce okyanusların bilinen en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda 8 bin 178 metrede görüntülenen Mariana salyangozbalığını geride bırakarak rekorun yenilenmesini sağladı.
Bu keşif sırasında aynı bölgede iki de 'Pseudoliparis belyaevi' cinsi balığı yakalamayı başaran araştırmacılar, 8 bin 22 metre ile 'bir insanın en derinde yakaladığı balık' rekorunu da kırmayı başardı.
Rekorun kırıldığı derinlik, 800 atmosfere denk basınca sahip olduğu için organizmaların büyük çoğunluğunu yok etme gücüne sahip...
Salyangozbalıklarının; diğer yüzgeçli balıkların aksine bu zorlu koşullara uyum sağlamak içi hava dolu kesecikleri var.
Bu cinsi diğer balıklardan ayıran başka bir özellik ise pul yerine jelatinimsi bir tabakaya sahip olmaları.