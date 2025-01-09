Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük!
Bilim insanları, Antarktika'nın derinliklerinden dünyanın en eski buz çekirdeğini çıkardı. 2,8 kilometre uzunluğundaki silindir buzun sekiz Eyfel Kulesi'nden bile daha büyük ve 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtildi.
SEKİZ EYFEL KULESİ'NDEN BİLE BÜYÜK
Antarktika'nın derinliklerinden yaklaşık 1,2 milyon yıl öncesine ait dünyanın en eski buzu çıkarıldı.
Eksi 35 derece sıcaklıkta çalışan bir bilim insanı ekibi, uzunluğu 2,8 kilometreyi bulan bir silindir şeklinde buz çekirdeği çıkardı.
Bu uzunluk, sekiz Eyfel Kulesi’nin uç uca eklenmesinden daha fazla.
Buzun içinde, bilim insanlarının gezegenimizin iklim geçmişiyle ilgili uzun süredir devam eden bir gizemi çözmesine yardımcı olacağını umduğu antik hava kabarcıkları bulunuyor.
Avrupalı bilim insanları, donmuş kıtanın altındaki kayaya ilk ulaşan olmak için yedi ulusla yarışarak dört Antarktika yazı boyunca çalıştı.