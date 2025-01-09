Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük!

Bilim insanları, Antarktika'nın derinliklerinden dünyanın en eski buz çekirdeğini çıkardı. 2,8 kilometre uzunluğundaki silindir buzun sekiz Eyfel Kulesi'nden bile daha büyük ve 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük! - 1

SEKİZ EYFEL KULESİ'NDEN BİLE BÜYÜK

Antarktika'nın derinliklerinden yaklaşık 1,2 milyon yıl öncesine ait dünyanın en eski buzu çıkarıldı.

Eksi 35 derece sıcaklıkta çalışan bir bilim insanı ekibi, uzunluğu 2,8 kilometreyi bulan bir silindir şeklinde buz çekirdeği çıkardı.

Bu uzunluk, sekiz Eyfel Kulesi’nin uç uca eklenmesinden daha fazla.

Buzun içinde, bilim insanlarının gezegenimizin iklim geçmişiyle ilgili uzun süredir devam eden bir gizemi çözmesine yardımcı olacağını umduğu antik hava kabarcıkları bulunuyor.

Avrupalı bilim insanları, donmuş kıtanın altındaki kayaya ilk ulaşan olmak için yedi ulusla yarışarak dört Antarktika yazı boyunca çalıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük! - 2

Bu çalışma, gezegenimizin iklim tarihindeki en büyük gizemlerden birini çözmeye yardımcı olabilir.

"BİR MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT HAVA KABARCIKLARI VAR"

Venedik’teki Ca’ Foscari Üniversitesi’nden ve araştırmayı koordine eden Prof. Carlo Barbante, “Bu inanılmaz bir başarı. Elinizde bir milyon yıl öncesine ait bir buz parçası var. Bazen volkanik patlamalardan gelen kül katmanlarını görebiliyorsunuz. İçinde, atalarımızın bir milyon yıl önce soluduğu hava kabarcıklarını görebileceğiniz küçük kabarcıklar var" dedi. 

Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük! - 3

10 AVRUPA ÜLKESİNİN KATILIMIYLA

Ekip, İtalyan Kutup Bilimleri Enstitüsü liderliğinde ve 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla çalıştı.

Matkap ekipmanı, laboratuvarlar ve kamp, en yakın araştırma üssünden kar motorlarıyla 40 kilometre taşındı.

Little Dome C adı verilen sondaj alanı, kıtanın doğusunda, Antarktika platosunda, yaklaşık 3000 metre rakımda yer alıyor.

Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük! - 4

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Buz çekirdekleri, bilim insanlarının iklimin nasıl değiştiğini anlaması için hayati öneme sahip.

Bu çekirdekler, sera gazı salınım seviyelerini ve sıcaklık değişimlerini ortaya çıkaran hava kabarcıkları ve parçacıklar içeriyor.

Bu veriler, bilim insanlarının iklim koşullarının zamanla nasıl değiştiğini haritalamasına yardımcı oluyor.

Daha önce Epica adlı bir buz çekirdeğinden elde edilen veriler, sıcaklık artışlarının fosil yakıtların insanlar tarafından yakılmasıyla bağlantılı olduğunu göstermişti. Ancak bilim insanları daha eski tarihlere ulaşmayı hedefliyordu.

Şimdi, Beyond Epica: Oldest Ice adlı projeyle 400 bin yıl daha geriye gitme şansı elde ettiler.

Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük! - 5

"İKLİMİN NASIL İŞLEDİĞİNİ DAHA İYİ ANLIYORUZ"

Prof. Barbante, “Geleceğimizde geçmişin büyük bir kısmı var. Geçmişe bakarak iklimin nasıl işlediğini daha iyi anlıyoruz ve bunu geleceğe nasıl yansıtacağımızı öğreniyoruz." ifadelreini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Çekirdek şimdi birer metre uzunluğunda parçalara bölünerek, eksi 50 derece sıcaklıkta gemiyle Antarktika’dan taşınıyor. Bu parçalar nihayetinde, Cambridge’deki İngiliz Antarktika Araştırması da dahil olmak üzere birçok Avrupa kurumunun soğutucularına ulaştırılacak ve analizlere başlanacak.

Uzmanlar, 900 bin ila 1,2 milyon yıl önce, Orta Pleistosen Geçişi adı verilen dönemde neler olduğunu anlamak istiyor.

Bu dönemde, soğuk buzul ve sıcak buzul arası dönemler arasındaki döngü süresi, 41 bin yıldan 100 bin yıla geçti. Ancak bilim insanları bu değişikliğin nedenini hala anlayamıyor.

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