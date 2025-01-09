Dünyanın en eski buz çekirdeği bulundu: Sekiz Eyfel Kulesi'nden büyük!

"İKLİMİN NASIL İŞLEDİĞİNİ DAHA İYİ ANLIYORUZ"

Prof. Barbante, “Geleceğimizde geçmişin büyük bir kısmı var. Geçmişe bakarak iklimin nasıl işlediğini daha iyi anlıyoruz ve bunu geleceğe nasıl yansıtacağımızı öğreniyoruz." ifadelreini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Çekirdek şimdi birer metre uzunluğunda parçalara bölünerek, eksi 50 derece sıcaklıkta gemiyle Antarktika’dan taşınıyor. Bu parçalar nihayetinde, Cambridge’deki İngiliz Antarktika Araştırması da dahil olmak üzere birçok Avrupa kurumunun soğutucularına ulaştırılacak ve analizlere başlanacak.

Uzmanlar, 900 bin ila 1,2 milyon yıl önce, Orta Pleistosen Geçişi adı verilen dönemde neler olduğunu anlamak istiyor.

Bu dönemde, soğuk buzul ve sıcak buzul arası dönemler arasındaki döngü süresi, 41 bin yıldan 100 bin yıla geçti. Ancak bilim insanları bu değişikliğin nedenini hala anlayamıyor.