Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek

STONHENGE'A IŞIK TUTACAK

The World Of Stonehenge adlı serginin sergisinin küratörü Neil Wilkin, "Göz alıcı ve zihin açıcı olacak. Nebra Gökyüzü Tekeri ve Güneş kolyesi, Bronz Çağı Avrupa'sından günümüze ulaşan en dikkat çekici eserlerden ikisidir.

Her biri kelimenin tam anlamıyla, üç bin yıldan fazla bir süredir toprakta saklı kaldıktan sonra henüz ortaya çıkarıldı. Stonehenge'den yüzlerce kilometre uzakta bulunan bu eserler İngiltere, İrlanda ve anakara Avrupa'yı kapsayan antik anıtın çevresinde var olan birbirine bağlı geniş dünyaya ışık tutmak için kullanacağız" diye konuştu.