Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek

Almanya'nın Nebra ketinde1999 yılında ortaya çıkarılan dünyanın en eski yıldız haritası İngiltere'de British Museum'da sergilenecek. UNESCO Dünya Belleği listesinde bulunan 3 bin 600 yıllık eser, ilk insanların astronomi bilgilerine ve inanışlarına dair ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Bununla birlikte araştırmacılar, tekerin, inşa ediliş amacı hala sır olarak kalan Stonehenge'a ilişkin bilinmeyenleri ortaya çıkarması hedefliyor.

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 16:44

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 1

Dünyanın en eski yıldız haritası olduğu belirtilen Nebra Gökyüzü Teker’i İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan  British Museum'da sergilenecek. Müze, Dünya'nın her yanından getirilen Antik Çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 2

3 BİN 600 YAŞINDA

Araştırmacılar Nebra Gökyüzü Tekeri’nin Bronz Çağı'ndan kalma olduğunu belirterek yaklaşık 3 bin 600 yaşında olduğunu söyledi. 

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 3

20. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK KEŞİFLERİNDEN BİRİ

1999 yılında Almanya'da ortaya çıkarılan eser,  20. yüzyılın en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kabul ediliyor. Ancak keşfi, az sayıda bilim insanın özgünlüğüne itiraz etmesiyle tartışmalara neden oldu. 

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 4

Bununla birlikte bronz teker yaklaşık 30 santimetre uzunluğa sahip. Üzerinde Güneş, Ay, yıldızlar, gündönümleri ve diğer kozmik olayları temsil eden altın sembollerle süslenmiş mavi-yeşil bir patina bulunuyor.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 5

UNESCO LİSTESİNDE YER ALIYOR

Eseri küresel önemli tarihi belgeler listesine dahil eden UNESCO'ya göre, antik eser insanlığın uzaya ilişkin erken dönem bilgisine benzersiz bir bakış sunuyor.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 6

Diğer taraftan Almanya'nın Halle'deki Prehistorya Devlet Müzesi'ne ait olan Nebra Gökyüzü Tekeri 15 yıl sonra ilk kez yurt dışına ödünç verildi. British Museum, Şubat ayında açılacak olan Stonehenge sergisinin bir parçası tekerin ziyaretçilerle buluşacağını duyurdu.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 7

STONHENGE'A IŞIK TUTACAK

The World Of Stonehenge adlı serginin  sergisinin küratörü Neil Wilkin, "Göz alıcı ve zihin açıcı olacak. Nebra Gökyüzü Tekeri ve Güneş kolyesi, Bronz Çağı Avrupa'sından günümüze ulaşan en dikkat çekici  eserlerden ikisidir.

Her biri  kelimenin tam anlamıyla, üç bin yıldan fazla bir süredir toprakta saklı kaldıktan sonra henüz ortaya çıkarıldı. Stonehenge'den yüzlerce kilometre uzakta bulunan bu eserler İngiltere, İrlanda ve anakara Avrupa'yı kapsayan antik anıtın çevresinde var olan birbirine bağlı geniş dünyaya ışık tutmak için kullanacağız" diye konuştu.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 8

Öte yandan, Stonehenge'ın inşa edilme amacı hala bilim insanları için bir sır. Ancak, MÖ 2500 civarında inşa edilen taş daire Güneş'in hareketleriyle aynı hizada yer alıyor.  

Güneş ve gündönümleri Nebra Gökyüzü Tekeri’nde de  işaretlerle temsil ediliyor ve uzmanlar Güneş'in kuzey Avrupa Bronz Çağı dininin merkezinde olduğuna inanıyor.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 9

Arkeolog ve Tunç Çağı uzmanı Prof. Dr.  Miranda Aldhouse-Green, Nebra tekerindeki, sembollerin "İnsanların gökyüzüne baktığı, Güneş’e ve Ay’a taptığı Avrupa çapında karmaşık bir inanç sisteminin parçası olduğunu” söyledi. Aldhouse-Green, “İnsanlar yaptıkları anıtları gün doğumu veya Ay’ın doğuşuna göre hizaladı. Nebra tüm bu sembolleri bir araya getirdiği için, belki de ilk kez insanların gerçekte ne gördüklerini, algıladıklarını ve neye inandıklarını görme olasılığımız var” dedi.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 10

NEBRA GÖKYÜZÜ TEKERİ HAKKINDA

Nebra Gökyüzü Tekeri, 1999 yılında Bronz Çağı'ndan kalma kılıçlar, baltalar ve diğer eşyalarla birlikte Almanya'daki Nebra kasabası yakınlarında keşfedildi. İki yasadışı hazine avcısı tarafından metal dedektörü ile bulundu ve daha sonra polis tarafından kurtarıldı.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 11

TARIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan, araştırmacılar eserlerin Bronz Çağı’ndan kalma olduğunu yaygın olarak kabul ederken, bazı bilim eserleri buluntuların sahte olduğunu iddia etti. Geçen Eylül ayında iki arkeolog, tekerin yaklaşık bin yıl daha genç olabileceğini ve Demir Çağı'ndan kalma olabileceğini öne süren yeni bir makale yayınladığında tartışma yeniden alevlendi.

Dünyanın en eski yıldız haritası müzede sergilenecek - 12

Almanya Prehistorya müzesi ise eserlerin sahte olduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

The World Of Stonehenge, sergisi gelecek yıl 17 Şubat'tan 17 Temmuz'a kadar sürecek.

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