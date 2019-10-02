Dünyanın en fazla kullanılan kripto parası Bitcoin değil

1 "Dünyanın en geniş çaplı kullanımı olan kripto parası nedir?" sorusuna yanıtınız Bitcoin ise yanılıyorsunuz. Zira Bitcoin tahtını başka bir kripto para birimine kaptırmış durumda.

2 CoinMarketCap verilerine göre, en yüksek günlük ve aylık işlem hacmine sahip dijital para unvanının yeni sahibi değeri Bitcoin'in 30'da 1'i kadar olan Tether oldu.

3 Kripto dünyanın en fazla kullanılan üyesi Tether'ın işlem hacmi ilk kez Nisan ayında Bitcoin'i aştı ve Ağustos başından beri günlük yaklaşık 21 milyar dolar bandına yerleşti.

4 TETHER NEDİR? 'USDT 'olarak da bilinen Tether, yaklaşık 4 yıl önce hayatımıza giren bir kripto para. Tether'ın arkasındaki şirket sanal paranın dolara sabitlenmiş olduğunu iddia ediyor.

5 Bu şu anlama geliyor; yatırımcılar birbirinden farklı sanal paraları dolara çevirme ihtiyacı duymadan, hızlı bir şekilde Tether sayesinde platformlar arasında aktarabiliyor.

6 Tether Limited'in iddiasına göre şirketin tüm sanal paraları için her zaman dolar karşılığı/rezervi bulunuyor.

7 İŞTE BİTCOİN İLE HAYATIMIZA GİREN TERİMLER VE ANLAMLARI 3 Ocak 2009 tarihinde Bitcoin blok zincir ağının ilk bloğu olan blok #0 çıkartıldı ve kripto paralar bu adım ile hayatımıza girdi. Bitcoin kendi terimlerinin de oluştulmasına neden oldu. İşte Bitcoin ile hayatımıza giren terimler ve anlamları...

8 HODL NE DEMEK? Hodl terimi ilginç bir yazım yanlışı ile doğdu. İngilizce de "tutmak" anlamına gelen "holding" kelimesi, bir kullanıcı tarafından yanlış yazılınca bu kelime orijinali yerine kullanılmaya başlandı. 2013'te bir kullanıcı forumda yayınladığı mesajında elindeki Bitcoin’leri satmayacağını belirtmek için "I am holding" yerine "I am hodling" yazınca bu hodl'un hayatımıza girmesi ile sonuçlandı.

9 ICO NE DEMEK? ICO bir kripto para (coin) için fon toplanmak amacıyla yapılan halka arz sistemine verilen addır.

10 FOMO NE DEMEK? FOMO yani uzun haliyle Fear of Missing Out "Fırsatı kaçırma korkusu" anlamına geliyor. Bu tabir hızla yükselişe geçen coin'lere fırsatı kaçırmamak için bu fiyattan giren yatırımcılar için kullanılıyor.

11 PUMP VE DUMP NEDİR? Pump coin fiyatlarındaki hızlı yükselişe, Dump ise hızlı düşüşe verilen addır.

12 WHALE NE DEMEK? Whale yani baline kripto para dünyasında bir para biriminin yükselmesinde veya düşmesinde etkisi olan büyük oyunculara verilen addır.

13 DYOR NEDİR? Bir coin hakkında araştırma yapmaya kripto para dünyasında Dyor denir.

14 TO THE MOON NE DEMEK? Bir anda hızlı bir yükseliş performansı gösteren kripto para birimleri için kullanılır. İngiliz<ce Ay'a çıktı anlamına gelir.

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