Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var)
ntv.com.tr
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip orduları sıraladı. Liste de Türkiye'de yer aldı.
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11- ABD (13 bin 362 adet hava aracı)
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22- Rusya (13 bin 362 adet hava aracı)
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33- Çin (3 bin 35 adet hava aracı)
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44- Hindistan (2 bin 185 adet hava aracı)
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55- Güney Kore (1560 adet hava aracı)
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66- Japonya (1508 adet hava aracı)
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77- Pakistan (1281 adet hava aracı)
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88- Fransa (1262 adet hava aracı)
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99- Mısır (1132 adet hava aracı)
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1010- Türkiye (1056 adet hava aracı)
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI AÇIKLANDI
'Global Firepower' isimli internet sitesi geçtiğimiz aylarda en güçlü orduları sıralamıştı.
Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.
İşte o liste...
40. Romanya
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1239. Özbekistan
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1338. Hollanda
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1437. Arjantin
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1536. Norveç
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1635. Myanmar
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1734. İsviçre
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1833. Güney Afrika
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1932. Meksika
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2031. İsveç
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2130. Çek Cumhuriyeti
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2229. Ukrayna
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2328. Yunanistan
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2427. Tayland
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2526. Suudi Arabistan
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2625. Kanada
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2724. Tayvan
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2823. Cezayir
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2922. Polonya
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3021. Avustralya
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3120. Vietnam
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3219. İspanya
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3318. Kuzey Kore
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3417. Pakistan
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3516. İsrail
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3615. Endonezya
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3714. Brezilya
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3813. İran
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3912. Mısır
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4011. İtalya
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4110. Almanya
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429. Türkiye
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438. Japonya
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447. Güney Kore
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456. İngiltere
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465. Fransa
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474. Hindistan
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483. Çin
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492. Rusya
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501. ABD