Dünya'nın en güçlü roketi altıncı testi geçti: Ay'a insan götürecek

TERMAL KORUMA DENEYLERİ

Ulaşılan yeni hedefler arasında uzay aracının motorlarından birinin yörüngeden dönerken gerekli olacak şekilde uzayda ateşlenmesi de vardı.

Ayrıca uzay aracında termal koruma deneyleri de yapıldı ve bazı bölgeler gelecekteki uçuşlarda yakalama mekanizmalarının çalışıp çalışmayacağını görmek için ısı karolarından arındırıldı.

Ve uzay aracı girişin son bölümünde burun üstü alçalarak takla attı ve Hint Okyanusu'na dik bir şekilde düştü.

Bir sonraki test uçuşu için daha da fazla yükseltme yapılması planlanıyor.