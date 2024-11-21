Dünya'nın en güçlü roketi altıncı testi geçti: Ay'a insan götürecek
SpaceX, önümüzdeki on yıl içerisinde insanlı Ay görevlerinde kullanılması planlanan Starship uzay aracının altıncı testini başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin sahibi Elon Musk, fırlatma kulesi bilgisayarlarıyla iletişimin kesilmesinden dolayı Super Heavy Booster'ın yakalanmasının iptal edildiğini açıkladı.
SpaceX, Starship roketinin altıncı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Ancak uzay ajansı güçlendiriciyi dev mekanik kollarla yakalamaktan vazgeçti.
Teksas'tan yapılan test uçuşunun sadece dört dakikasında güvenlik nedeniyle yakalama işlemi iptal edildi ve güçlendirici üç dakika sonra suya çarptı.