Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü

Elon Musk'ın sahip olduğu uzay şirketi SpaceX, "dünyanın en güçlü roketi" olarak anılan Starship'İn yörüngeye ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi. Ancak, ilk başta her şey yolunda giderken, 3 milyar dolarlık mega roket aniden gökyüzünde dev bir alev topuna döndü. Peki başarısız deneme, Musk'ın Mars'ta koloni kurma hayalinin sonu mu? Starship'in bundan sonraki akıbeti ne olacak?

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 1

SpaceX'in Starship mega roketi yörüngeye ilk fırlatma denemesi sırasında dev bir alev topuna dönüştü. 

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TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 2

Bununla birlikte Elon Musk, SpaceX'i uzay uçuşlarını Mars'ta kalıcı bir insan yerleşimi kurmaya yetecek kadar ucuz hale getirmek amacıyla kurdu. 

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 3

Starship’in ise bunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. 120 metre uzunluğundaki Starship, şimdiye kadar fırlatılan en uzun, en güçlü ve tamamen yeniden kullanılabilir tek roket olmayı vaat ediyordu.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 4

4'ÜNCÜ DAKİKADAN SONRA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Starship, şirketin Boca Chica, Teksas'taki yeni lisanslı yörünge fırlatma rampasından fırlatılmasından yaklaşık 4 dakika sonra patladı. Uçuşun ilk 2 dakika 49 saniyesine kadar her şey planlandığı gibi gitti, ancak  Starship'in bu andan sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrılması ve uzaya devam etmesi gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Bunun yerine, roket ve güçlendiricisi havada patlayarak Dünya'ya doğru geri düştü.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 5

SpaceX, roketin neden patladığına ilişkin bir açıklama yapmazken, roketin fırlatışının canlı yayın sunucusu John Insprucker, "Starship az önce planlanmamış hızlı bir söküm olarak adlandırdığımız olayı yaşadı." dedi.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 6

Diğer taraftan, dünyanın en güçlü roketinin ilk yörünge testi başarılı bir şekilde tamamlansaydı, Starship’in fırlatlıışının ardından uzaya ulaşması, yörünge yüksekliğinde bir saat geçirmesi ve geri dönerek Hawaii adalarının kuzeyindeki Pasifik Okyanusu'na tek parça halinde düşmesini gerekiyordu. 

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 7

ELON MUSK DAHA ÖNCE BAŞARI ŞANSININ YÜZDE 50 OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Öte yandan Musk, daha önce Starship’in  önceki alçaktan uçan prototipler gibi patlayabileceğini ima ederek, başarı şansının yaklaşık yüzde 50 olduğunu tahmin etmişti.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 8

Musk, 7 Mart'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yörüngeye ulaşacağını söylemiyorum ama heyecanı garanti ediyorum. Sıkıcı olmayacak!" demişti.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 9

STARSHIP'İN SONU DEĞİL

Ancak, 3 milyar dolarlık roketin patlaması Starship’in sonu olmayacak.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 10

BU YIL BİRDEN FAZLA STARSHIP İNŞA EDİLDİ

Musk daha önce SpaceX'in bu yıl fırlatmak üzere birden fazla Starship roketi inşa ettiğini söylemişti. Musk, bunlardan birinin yörünge yüksekliğine ulaşma şansının yaklaşık yüzde 80 olduğunu tahmin ediyor.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 11

ELON MUSK'IN MARS'TA KOLONİ KURMA PLANI

SpaceX Ceo'su Elon Musk, uzun zamandır insanlığı Mars'a götürmek istiyor. Musk'ın nihai hedefi ise Kızıl Gezegen'de insanoğlunun dünya dışındaki ilk yerleşim yeri olacak bir koloni kurmak. 

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 12

Musk, daha önce insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 13

İnsanlar nesillerinin tükenmemesi için Mars’a bir an önce gidip koloni kurmaları gerektiğini söyleyen Musk,  “Neslimiz tükenmeden önce ‘Mars’ı keşfetmemiz’ gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 14

"AY'A ÜS KURMAK EN MANTIKLI ADIM"

Açıklamalarını sürdüren Musk, gelecek yıllarda Ay’da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çizerken, Mars’ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam olarak bu olduğunu söyledi.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 15

Mars ile ilgili birçok hayali olduğunu sık sık belirten Musk, geçtiğimiz günlerde SpaceX şirketiyle Mars görevleri adına NASA ile anlaşma imzalamış, 3 milyar dolarlık anlaşmayı 2024 yılına kadar nihayete erdirmeyi düşündüğünü belirtmişti.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 16

İNSANLI MARS GÖREVİ İÇİN TARİH VERDİ

Kızıl gezegenin keşfedilmesi gerektiğini söyleyen Musk, Mars Kolonisi ile ilgili hedef tarihini ise 2050 olarak açıklamıştı. SpaceX CEO’su insanlı Mars görevi için de 2024 ve 2026 yıllarını işaret etmişti.

Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 17
Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü - 18
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