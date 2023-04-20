Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü

SpaceX'in Starship mega roketi yörüngeye ilk fırlatma denemesi sırasında dev bir alev topuna dönüştü.
Bununla birlikte Elon Musk, SpaceX'i uzay uçuşlarını Mars'ta kalıcı bir insan yerleşimi kurmaya yetecek kadar ucuz hale getirmek amacıyla kurdu.
Starship’in ise bunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. 120 metre uzunluğundaki Starship, şimdiye kadar fırlatılan en uzun, en güçlü ve tamamen yeniden kullanılabilir tek roket olmayı vaat ediyordu.
Starship, şirketin Boca Chica, Teksas'taki yeni lisanslı yörünge fırlatma rampasından fırlatılmasından yaklaşık 4 dakika sonra patladı. Uçuşun ilk 2 dakika 49 saniyesine kadar her şey planlandığı gibi gitti, ancak Starship'in bu andan sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrılması ve uzaya devam etmesi gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Bunun yerine, roket ve güçlendiricisi havada patlayarak Dünya'ya doğru geri düştü.
SpaceX, roketin neden patladığına ilişkin bir açıklama yapmazken, roketin fırlatışının canlı yayın sunucusu John Insprucker, "Starship az önce planlanmamış hızlı bir söküm olarak adlandırdığımız olayı yaşadı." dedi.
Diğer taraftan, dünyanın en güçlü roketinin ilk yörünge testi başarılı bir şekilde tamamlansaydı, Starship’in fırlatlıışının ardından uzaya ulaşması, yörünge yüksekliğinde bir saat geçirmesi ve geri dönerek Hawaii adalarının kuzeyindeki Pasifik Okyanusu'na tek parça halinde düşmesini gerekiyordu.
Öte yandan Musk, daha önce Starship’in önceki alçaktan uçan prototipler gibi patlayabileceğini ima ederek, başarı şansının yaklaşık yüzde 50 olduğunu tahmin etmişti.
Musk, 7 Mart'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yörüngeye ulaşacağını söylemiyorum ama heyecanı garanti ediyorum. Sıkıcı olmayacak!" demişti.
Ancak, 3 milyar dolarlık roketin patlaması Starship’in sonu olmayacak.
Musk daha önce SpaceX'in bu yıl fırlatmak üzere birden fazla Starship roketi inşa ettiğini söylemişti. Musk, bunlardan birinin yörünge yüksekliğine ulaşma şansının yaklaşık yüzde 80 olduğunu tahmin ediyor.
SpaceX Ceo'su Elon Musk, uzun zamandır insanlığı Mars'a götürmek istiyor. Musk'ın nihai hedefi ise Kızıl Gezegen'de insanoğlunun dünya dışındaki ilk yerleşim yeri olacak bir koloni kurmak.
Musk, daha önce insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
İnsanlar nesillerinin tükenmemesi için Mars’a bir an önce gidip koloni kurmaları gerektiğini söyleyen Musk, “Neslimiz tükenmeden önce ‘Mars’ı keşfetmemiz’ gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarını sürdüren Musk, gelecek yıllarda Ay’da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çizerken, Mars’ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam olarak bu olduğunu söyledi.
Mars ile ilgili birçok hayali olduğunu sık sık belirten Musk, geçtiğimiz günlerde SpaceX şirketiyle Mars görevleri adına NASA ile anlaşma imzalamış, 3 milyar dolarlık anlaşmayı 2024 yılına kadar nihayete erdirmeyi düşündüğünü belirtmişti.
Kızıl gezegenin keşfedilmesi gerektiğini söyleyen Musk, Mars Kolonisi ile ilgili hedef tarihini ise 2050 olarak açıklamıştı. SpaceX CEO’su insanlı Mars görevi için de 2024 ve 2026 yıllarını işaret etmişti.