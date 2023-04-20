Dünyanın en güçlü roketi Starship fırlatıldı: Dev bir alev topuna döndü

4'ÜNCÜ DAKİKADAN SONRA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Starship, şirketin Boca Chica, Teksas'taki yeni lisanslı yörünge fırlatma rampasından fırlatılmasından yaklaşık 4 dakika sonra patladı. Uçuşun ilk 2 dakika 49 saniyesine kadar her şey planlandığı gibi gitti, ancak Starship'in bu andan sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrılması ve uzaya devam etmesi gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Bunun yerine, roket ve güçlendiricisi havada patlayarak Dünya'ya doğru geri düştü.