Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak

ABD tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı. "El Capitan" isimli bilgisayar, saniyede 2.79 kentilyon hesaplama gücüyle nükleer silahların güvenliğini simüle etmek, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi araştırmaları hızlandırmak için kullanılacak. 600 milyon dolarlık bu dev teknoloji, dünya çapında bilimsel keşiflere önemli katkılar sunması bekleniyor.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak - 1

ABD, dünyanın en hızlı bilgisayarı olan "El Capitan"ı tanıttı. 600 milyon dolara mal olan bu süper bilgisayar, saniyede 2.79 kentilyon hesaplama yapabiliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak - 2

El Capitan, Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda (LNNL) faaliyet gösterecek ve başta nükleer silahlar olmak üzere ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak. Aynı zamanda iklim değişikliği, yapay zeka ve genetik gibi bilimsel araştırmalara da katkıda bulunacak.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak - 3

El Capitan, özellikle Amerika'nın nükleer silah stoklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak - 4

1992 yılından bu yana yasaklanan yeraltı nükleer testlerin yerine, El Capitan nükleer patlamaları simüle ederek silahların güvenliğini test edecek. Bu bilgisayar sayesinde, nükleer silahların eskime durumları izlenebilecek ve etkili olup olmadıkları anlaşılabilecek.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak - 5

Süper bilgisayar, 5 ila 6 yatak odalı bir ev büyüklüğünde ve dört mavi balina kadar bir ağırlığa sahip. Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) gibi gelişmiş teknolojilerle donatılan El Capitan'ın, nükleer silahların güvenliğini test etmenin ötesinde, dünya çapındaki birçok bilimsel araştırma için büyük bir fayda sağlayacağına inanılıyor.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak - 6

El Capitan, 1.742 exaFLOPS hızında işlem kapasitesi ile dünyadaki en hızlı bilgisayar oldu ve bu başarıyı kazanan üçüncü bilgisayar olarak tarihe geçti. Önceki süper bilgisayar sistemi Sierra'dan 18 kat daha hızlı olan El Capitan, şimdiye kadar yapılmış en güçlü ve en hızlı hesaplamaları gerçekleştirebilecek.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak - 7

Yeni bilgisayarın, yalnızca nükleer güvenlik için değil, aynı zamanda bilimsel keşifler için de önemli bir araç olacağı belirtildi.

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