Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak

El Capitan, 1.742 exaFLOPS hızında işlem kapasitesi ile dünyadaki en hızlı bilgisayar oldu ve bu başarıyı kazanan üçüncü bilgisayar olarak tarihe geçti. Önceki süper bilgisayar sistemi Sierra'dan 18 kat daha hızlı olan El Capitan, şimdiye kadar yapılmış en güçlü ve en hızlı hesaplamaları gerçekleştirebilecek.