Dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı: Nükleer silahların güvenliğini sağlayacak
ABD tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı bilgisayarı tanıtıldı. "El Capitan" isimli bilgisayar, saniyede 2.79 kentilyon hesaplama gücüyle nükleer silahların güvenliğini simüle etmek, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi araştırmaları hızlandırmak için kullanılacak. 600 milyon dolarlık bu dev teknoloji, dünya çapında bilimsel keşiflere önemli katkılar sunması bekleniyor.
ABD, dünyanın en hızlı bilgisayarı olan "El Capitan"ı tanıttı. 600 milyon dolara mal olan bu süper bilgisayar, saniyede 2.79 kentilyon hesaplama yapabiliyor.