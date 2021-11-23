Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, dünyanın en hızlı elektrikli uçağını ürettiğini duyurdu. “Spirit of Innovation” (İnovasyon Ruhu) adı verilen araç 11 dakika süren 3 kilometrelik bir test uçuşu sırasında 620 km/saat maksimum hıza ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Tamamen elektrikli uçağın önceki rekordan saatte 220 km ile geçtiği açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 16:16

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 1

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI DOĞDU

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı.

CEO'su Warren East, "Dünyanın COP26 İklim zirvesinde küresel ısnmaya karşı, eylem ihtiyacına odaklanmasının ardından,  gerekli teknolojik atılımları sağlama hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya başladık” dedi. 

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 2

Rolls Royce, uçağın ek bir şarjla 30 dakikadan fazla uçabileceğini açıkladı.

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 3

Spirit of Innovation”un test uçuşu, 16 Kasım'da Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın Boscombe Down deneysel uçak test sahasında gerçekleşti. 

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 4

Uçağa Rolls-Royce'un Uçuş Operasyonları Direktörü Phil O'Dell tarafından yapıldı ve saatte 620 km hıza ulaştı. 

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 5

ÖNCEKİ REKORU 220 KM AŞTI

Bu, Siemens’in e-Aircraft ile güçlendirilmiş Extra 330 LE Aerobatic uçağının 2017'de kırdığı mevcut rekordan 220 km daha hızlı.

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 6

Veriler, onay için dünya havacılık kayıtlarını kontrol eden Federation Aeronautique Internationale'ye gönderildi.

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 7

Diğer taraftan, Rolls Royce Spirit of Innovation’un 400kW'lık bir elektrikli güç aktarma organına ve 6 bin 480 hücre içeren güç yoğun tahrikli bir pil takımı tarafından desteklendiğini açıkladı. 

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 8

Pilin  7 bin 500 akıllı telefonu şarj edecek kadar büyük olduğu belirtildi.

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 9

UÇAN TAKSİLERİN YOLUNU AÇACAK

O'Dell, "Spirit of Innovation inanılmaz hızlarda uçurmak elektrikli araçlarda yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kullandığımız teknolojinin  yakın gelecekte uçan taksilerin yolunu açabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 10
Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 11
Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 12
Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı - 13

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