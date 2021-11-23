Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı: Saatte 620 km hızla rekor kırdı

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 16:16
Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı tanıtıldı.
Rolls-Royce CEO'su Warren East, "Dünyanın COP26 İklim zirvesinde küresel ısnmaya karşı, eylem ihtiyacına odaklanmasının ardından, gerekli teknolojik atılımları sağlama hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya başladık” dedi.
Rolls Royce, uçağın ek bir şarjla 30 dakikadan fazla uçabileceğini açıkladı.
Spirit of Innovation”un test uçuşu, 16 Kasım'da Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın Boscombe Down deneysel uçak test sahasında gerçekleşti.
Uçağa Rolls-Royce'un Uçuş Operasyonları Direktörü Phil O'Dell tarafından yapıldı ve saatte 620 km hıza ulaştı.
Bu, Siemens’in e-Aircraft ile güçlendirilmiş Extra 330 LE Aerobatic uçağının 2017'de kırdığı mevcut rekordan 220 km daha hızlı.
Veriler, onay için dünya havacılık kayıtlarını kontrol eden Federation Aeronautique Internationale'ye gönderildi.
Diğer taraftan, Rolls Royce Spirit of Innovation’un 400kW'lık bir elektrikli güç aktarma organına ve 6 bin 480 hücre içeren güç yoğun tahrikli bir pil takımı tarafından desteklendiğini açıkladı.
Pilin 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edecek kadar büyük olduğu belirtildi.
O'Dell, "Spirit of Innovation inanılmaz hızlarda uçurmak elektrikli araçlarda yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kullandığımız teknolojinin yakın gelecekte uçan taksilerin yolunu açabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.