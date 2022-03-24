Dünyanın en ince kol saati üretildi: 6,5 milyon liralık fiyatıyla piyasada

MEKANİK DÜNYA İLE DİJİTAL DÜNYANIN ARASINDA KÖPRÜ

Bununla birlikte 1,5 mm kalınlığında titanyum kayışıyla tek renkli bir görünüme sahip olan saatin sekizgen bir kadranı bulunuyor. Sağ üst köşede ana saat ve arkasında açık bir mekanizmanın yanı sıra sol üstte büyük bir QR kodu içeriyor.

Bulgari, "Benzersiz bir QR kodu, bir NFT'ye ve meta veriye bağlanma yeteneği sunuyor ve mekanik dünya ile dijital boyutun arasında köprü kuruyor" açıklamasını yaptı.