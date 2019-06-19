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Dünyanın en küçük akıllı telefonu satışa çıktı

Kredi kartı büyüklüğündeki Palm satışa sunuldu. İşte dünyanın en küçük akıllı telefonunun fiyatı ve özellikleri...

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    Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı.
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    6 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün sürüldü.
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    Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, ABD'de satışa sunuldu. Ürünün fiyatı ise 350 dolar olarak açıklandı.
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    Palm, Android işletim sisteminin son sürümü ile çalışıyor.
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    Kredi kartı büyüklüğündeki telefon Google'ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamalarını çalıştırabiliyor.
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    Ancak gelen ilk yorumlara göre, cihaz düşük batarya değeri yüzünden 4-5 saatlik kullanımdan sonra kapanıyor.
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    Palm'ın Wi-Fi ve LTE özellikleri de gelen ilk incelemelerde sınıfta kalmış durumda.
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