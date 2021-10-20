ABD'li bir girişim, kullanıcıların 90'lı yıllarını gidermek amacıyla, içerisinde Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasik oyunları bulunduran dünyanın en küçük oyun konsolunu üretti. Yalnızca bir posta pulu büyüklüğüne sahip olan Thumby adlı cihaz sayesinde oyuncuların kendi oyunlarını da yazabileceği açıklandı. Konsolun piyasaya 19 dolarlık (yaklaşık 175 lira) başlangıç fiyatıyla sürüleceği belirtildi. Dünyanın en küçük el oyun konsolu ABD'li mühendisler tarafından geliştirildi. Cihaz yalnızca bir posta pulu büyüklüğünde olmasına rağmen, tam boyutlu bir cihazın performansını gösteriyor. Ohio merkezli TinyCircuits adlı şirket tarafından üretilen konsolun, Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasik oyunlar içerdiği belirtildi. Bununla birlikte, Kullanıcılar MicroPython programlama dilini kullanarak kendi oyunlarını oluşturabiliyor ve bir bağlantı kablosu aracılığıyla başkalarıyla çok oyunculu oyunları oynayabiliyor. Şirket, Şubat 2022'den itibaren Thumby’nin gri modelinin 19 dolardan (yaklaşık 175 lira) satışa sunulacağını açıkladı. Diğer renklere ve bağlantı kabloları gibi ek aksesuarlara sahip cihazların fiyatının daha yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca, konsolun cihazı şarj etmek ve yazılımını güncellemek için çalışan bir batarya ile, oyun düğmeleri, güç düğmesi, ekran ve bir mikro USB bağlantı noktasına sahip olduğu aktarıldı OLED ekrana sahip olan Thumby’nin anahtarlığa takılmasına izin veren bir de küçük bir halkası bulunuyor. Thumby'nin baş mühendisi Ben Rose, "Amacım dünyadaki en küçük oyun konsolunu üretmekti. İnsanlar küçük olduğunu gördüklerinde işe yaramaz olduğunu düşünebilirler. Fakat, boyutuna meydan okuyan güçlü bir işlemciye sahip yüksek kaliteli bir ürün tasarladık. Thumby, insanların oynadıkları oyundan daha fazla zevk almalarını, hatta kendi oyunlarını üretmelerini sağlayacak” dedi. TinyCircuits başkanı Ken Burns, "Thumby gerçekten çok küçük ve sadece bir kişinin baş parmağı büyüklüğünde. Bu yüzden ona İngilizce’de baş parmak anlamına gelen Thumby adını verdik” dedi. Diğer taraftan Burns, konsolun, 90'ların retro oyunlarına duyulan nostaljinin ardından çıktığını söyledi:\n"Ofisimizde bir oyun kasedi koleksiyonumuz koleksiyonumuz ve atari salonumuz var. Gerçekten oynanabilir ve programlanabilir minik bir konsolun, çocukluğundaki oyun zevkini yaşamak isteyen insanlar için iyi bir fikir olduğunu düşündük.” Öte yandan, adından da anlaşılacağı gibi TinyCircuits (Küçük Devreler) mevcut elektronik ürünlerin küçük versiyonlarını üretmeye yabancı değil. 2012'deki ilk ürünü, Arduino'ya dayalı minyatür bir açık kaynaklı elektronik platformu olan TinyDuino idi. O zamandan beri şirket,, ufacık bir televizyon, Arcade konsolu ve bir de minik keman üretti.