Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira

ABD’li bir start-up olan Tint Circuits TinyTV Mini ve TinyTV 2 adlı dünyanın en küçük televizyon protiptlerini tanıttı. Tiny TV Mini sadece posta pulu büyüklüğünde 15 mm’lik bir ekrana sahipken, TinyTV 2’nin 26 mm’lik bir ekrana sahip olduğu açıklandı.