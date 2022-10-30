Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira

Cihazlarımızın giderek daha büyük ekranlı haline geldiği bir dünyada, ABD’li bir start-up şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üreterek farklı bir yola gitmeye karar verdi. Tiny Circuits adlı şirket, 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip iki yeni tasarımını tanıttı. Minik televizyonlar fiyatları ile de dikkat çekti.

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 1

ABD’li bir start-up olan Tint Circuits TinyTV Mini ve TinyTV 2 adlı dünyanın en küçük televizyon protiptlerini tanıttı. Tiny TV Mini sadece posta pulu büyüklüğünde 15 mm’lik bir ekrana sahipken, TinyTV 2’nin 26 mm’lik bir ekrana sahip olduğu açıklandı. 

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 2

Nostaljik görünümlü televizyonların ses seviyesini ayarlayan ve videolar arasında 'kanalları değiştiren' iki döner düğmeye sahip olduğu belirtildi. 

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 3

İZLENMEK İSTENEN GÖRÜNTÜLER CİHAZA YÜKLENİYOR

Şirkette yapılan açıklamada, televizyon üzerinden seyredilmek istesen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da  bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği bildirildi.  

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 4

Ayrıca, hem TinyTV 2 hem de TinyTV Mininin ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geldiği ifade edildi. 

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 5

Öte yandan, cihazların ticari olarak satışa geçirilmesi için KicStarter üzerinden bir kampa başlatıldı. Şirket şimdiye kadar 128 bin 640 ABD Doları (Yaklaşık 2 milyon 400 bin lira) doların üzerinde bir para topladı. 

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 6

TinyTV serisi, TinyCircuits'in Kurucusu ve Başkanı Ken Burns tarafından tasarlandı ve ABD'nin Ohio eyaletinde üretildi. 

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 7

Kulanıcılara "Kendin Yap Kiti" şeklinde gelen minik televizyonlar şu anda şirketin Kicstarter üzerindeki sayfasından sipariş edilebiliyor. Televizyonların fiyatları 49-59 dolar (Yaklaşık 910-bin 100 Türk lirası) arasında değişirken, ufak bir kızılötesi kumandayla televiyonunu kontrol etmek isteyenlerin 10 ABD dolarını (yaklaşık 185 lira) daha gözden çıkarması gerekiyor. 

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 8

TINYV 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 47.6 x 36,6 x 25,9 mm
Ekran: 26 mm
Çözünürlük: 216 x 135 piksel
Şarj başına oynatma süresi: İki saat
Bellek: 8GB / 10 saat video
Fiyat: 49 ABD Doları (Yaklaşık 910 lira)

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 9

TINYTV MİNİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 26,3 x 23,8 x 21,9 mm
Ekran: 15,2 mm
Çözünürlük: 64 x 64 piksel
Şarj başına oynatma süresi: Bir saat
Bellek: 8GB / 40 saat video
Fiyat: 59 ABD Doları (yaklaşık bin 100 lira)

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde ve 910 lira - 10

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