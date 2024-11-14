Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor!

Nordpass veri sızıntıları ve kötü amaçlı yazılımların ele geçirdiği hesaplar da dahil olmak üzere kamuya açık kaynaklardan elde edilen şifrelerden oluşan 2,5 TB'lık bir veri tabanını analiz etmek için siber güvenlik yönetim platformu NordStellar ile işbirliği yaptı.

Yeni bir rapora göre, dünyanın en popüler şifreleri endişe verici derecede tahmin edilebilir ve güvensiz olmaya devam ediyor.