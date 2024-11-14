Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor!
Tescilli bir şifre yöneticisi olan Nordpass, yapılan araştırmalarda 2,5 TB'lık bir veri tabanını analiz ederek dünyanın en sık kullanılan şifrelerini ortaya çıkardı. Yeni raporlara göre ortaya çıkarılan en popüler şifrelerin endişe verici derecede tahmin edilebilir ve güvensiz olduğu kaydedildi.
Nordpass veri sızıntıları ve kötü amaçlı yazılımların ele geçirdiği hesaplar da dahil olmak üzere kamuya açık kaynaklardan elde edilen şifrelerden oluşan 2,5 TB'lık bir veri tabanını analiz etmek için siber güvenlik yönetim platformu NordStellar ile işbirliği yaptı.
Yeni bir rapora göre, dünyanın en popüler şifreleri endişe verici derecede tahmin edilebilir ve güvensiz olmaya devam ediyor.