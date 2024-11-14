Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor!

Tescilli bir şifre yöneticisi olan Nordpass, yapılan araştırmalarda 2,5 TB'lık bir veri tabanını analiz ederek dünyanın en sık kullanılan şifrelerini ortaya çıkardı. Yeni raporlara göre ortaya çıkarılan en popüler şifrelerin endişe verici derecede tahmin edilebilir ve güvensiz olduğu kaydedildi.

Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor! - 1

Nordpass veri sızıntıları ve kötü amaçlı yazılımların ele geçirdiği hesaplar da dahil olmak üzere kamuya açık kaynaklardan elde edilen şifrelerden oluşan 2,5 TB'lık bir veri tabanını analiz etmek için siber güvenlik yönetim platformu NordStellar ile işbirliği yaptı.

Yeni bir rapora göre, dünyanın en popüler şifreleri endişe verici derecede tahmin edilebilir ve güvensiz olmaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor! - 2

Araştırmacılar, hesaplarla ilişkili e-posta adreslerine bakarak kişisel ve kurumsal şifreleri ortaya döktü.

"123456" şifresi üst üste ikinci yıl da dünyada en çok kullanılan şifre olma özelliğini korudu.

"123456" dışında, "123456789", "qwerty123", "111111" ve daha ilginç olan "password" gibi daha kolay tahmin edilebilen başka şifreler de ilk 10'a girmeyi başardı.

Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor! - 3

İngiltere'de "liverpool" gibi spor takımı isimleri ve Avustralya'da "lizottes" restoranı bu ülkelerin listelerinde yer aldı.

Küçük bir azınlık "P@ssw0rd" gibi seçeneklerle biraz daha süslü olmaya çalışsa da, bu önlemler yine de yetersiz kalmıştır.

Araştırmacılar bu 'güvenli' şifrelerin bir saniyeden daha kısa bir sürede kırılabildiğini bildiriyor.

Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor! - 4

EN POPÜLER ŞİFRELER

İşte dünya genelinde en yaygın 10 şifre:

  • 123456
  • 123456789
  • 12345678
  • password
  • qwerty123
  • qwerty1
  • 111111
  • 12345
  • secret
  • 123123

NordPass ekibi, "6 yıllık verileri analiz ettikten sonra, insanların parola alışkanlıklarında pek bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, birçok kuruluş farkındalık yaratmaya çalışsa da, sorun her zamanki gibi canlı." dedi.

Dünyanın en popüler şifreleri açıklandı: Bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor! - 5

GEÇİŞ ANAHTARI NEDİR?

NordPass, şifreniz bu listede yer alıyorsa, muhtemelen daha yaratıcı ve aynı zamanda daha güvenli bir şeyle değiştirmeniz gerektiğini, hatta belki de geçiş anahtarlarını denemeniz gerektiğini söylüyor.

Apple, Google ve Microsoft tarafından desteklenen yeni bir kimlik doğrulama biçimi olan geçiş anahtarı, şifrelere göre çok daha güvenli bir seçenektir.

Kullanıcıların karmaşık karakter dizileri oluşturmasını ve hatırlamasını gerektirmek yerine, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için biyometrik verilere veya cihaza özgü kriptografik anahtarlara güvenirler.

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