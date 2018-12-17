Dünyanın en sağlıklı ülkeleri belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)
Oldukça geniş bir veri tabanına (Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Dünya Bankası verileri) sahip olan Bloomberg Dünyanın en sağlıklı kentlerini açıkladı.
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110- İsrail
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29- Norveç
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38- Singapur
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47- Avustralya
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56- İsveç
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65- İsviçre
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74- Japonya
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83- İzlanda
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92- İtalya
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101- İspanya
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11Türkiye listenin 51'inci sırasında yer aldı.
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İŞTE 2018’İN EN SAĞLIKLI KENTLERİ (LİSTEDE TÜRKİYE’DEN 4 ŞEHİR VAR)
Geçtiğimiz aylarda Bumbeo tarafından hazırlanan 2018'in en sağlıklı kentleri listesinde ise şu kentler yer almıştı...
25- Kopenhag, Danimarka
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24- Manchester, İngiltere
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1423- Guadalajara, Meksika
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1522- Mangalore, Hindistan
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1621- Viyana, Avusturya
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1720- Brüksel, Belçika
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1819- Lahey, Hollanda
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1918- Bangkok, Tayland
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2017- Madrid, İspanya
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2116- Edinburgh, İngiltere
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2215- Minneapolis, ABD
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2314- Canberra, Avustralya
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2413- Hamburg, Almanya
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2512- Tokyo, Japonya
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2611- Brisbane, Avustralya
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2710- Hamilton, Kanada
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289- Valensiya, İspanya
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298- Nijniy Novgorod, Rusya
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307- Münih, Almanya
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316- Leeds, İngiltere
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325- Bursa, Türkiye
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334- Taipei, Tayvan
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343- Seul, Güney Kore
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352- Glasgow, İngiltere
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361- Chiang Mai, Tayland
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3756- İzmir
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3889- Ankara
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3994- İstanbul