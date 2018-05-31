Dünyanın en şanssız adamı
ntv.com.tr
İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın M.S 79 yılındaki patlaması sonucu yok olan antik Roma kentleri Pompei, neredeyse 2 bin yıl geçmesine rağmen insanı şaşırtan hikayelerine devam ediyor.
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Pompei’de görev yapan araştırmacılar, Vezüv Yanardağı’nın patlamasından farklı bir sebeple hayatını kaybeden insan kalıntılarına ulaştı.
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30 yaşlarında olduğu tahmin edilen adam, büyük felaketten sonra kafasına düşen devasa kaya parçası nedeniyle hayatını kaybetmiş.
Kafası paramparça olan talihsiz adam, sosyal medyanın da ilgisini çekti ve platformlarda “Dünyanın en şanssız adamı” olarak anılmaya başlandı.
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Yetkililer, Pompeili adamın direkt yanardağın püskürttüğü lavlardan değil, patlama sonucu fırlayan kayanın kafasına isabet etmesini sonucu öldüğünü açıkladı.
Sahada görev yapan araştırmacılar adamın tek şanssızlığının bu olmadığını, bacak kemiklerindeki ciddi enfeksiyon sebebiyle kaçışının da zorlaştığını ve bu yüzden hayatını kaybettiğini belirtiyor.
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Pompei şehri, milattan sonra 79 yılında İtalya'nın Napoli kentinin doğusunda bulunan 1280 metre yüksekliğindeki aktif yanardağı Vezüv'ün lavları altında kalarak yok oldu.
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UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pompei'de 2008 yılında tarihi duvarların çökmesi üzerine restorasyon çalışmalarına hız verilmişti.
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Pompei harabelerinin gün ışığına çıkarılan bölümlerini, her yıl 2.5 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.
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