Dünyanın en sessiz odası
ntv.com.tr
Microsoft dünyanın en sessiz odasını yaptı. Öyle sessiz ki insan kendi kalp atış sesini duyabiliyor. Microsoft'un ürünlerini test etmek ve tasarlamak için kullandığı bu oda birçok insanın ilgisini çekiyor.
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1Teknoloji devi Microsoft dünyanın en sessiz odasını yaptı.
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2Şirketin cihazlarının testi için tasarlanan odada şimdiye kadar ölçülen en düşük ses -20.6 desibel oldu. Bu aynı zamanda dünyanın sessizlik rekoru anlamına da geliyor.
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3Sessizliği sevdiğini düşünen insanlar için bu oda ilk bakışta mükemmel bir alan gibi görünse de gerçekte öyle değil.
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4Şimdiye kadar odada kalma rekoru sadece 45 dakika. Odada ortalama bulunabilme süresi ise 10 dakikadan biraz fazla.
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5İnsanın duyma sınırı 0 desibel olsa da bu eşiğin altında sesler de mevcut. İnsan fısıltısı 30, nefes alıp verme ise yaklaşık 10 desibel. Kalp atışımız bile 2 desibellik bir sese sahip.
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6Dış sesten tamamen yalıtılmış bu odada geçirilen birkaç dakika sonra insanlar kendi kalp atışlarını, damarlarda dolaşan kanın sesini veya gözlerini oynattıklarında yuvadan çıkan sesi duymaya başladıklarını söylüyor.
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7Washington eyaletinin Redmond kentinde bulunan adeta insanı çıldırtan bu sessiz Microsoft'un ürün testleri için özel hazırlanmış. Odanın tasarımı ve tamamlanması yaklaşık altı ay sürmüş.
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8Odayı tasarlayan Hundraj Gopal, yapının temelinde titreşimi engelleyen 68 yayın bulunduğu ve bu sayede odayla bina arasındaki doğrudan bağın koparıldığını aktarıyor.
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9Odanın içi de aynı şekilde özel tasarlanmış durumda. Resimdeki çıkıntılar seslerin yansımasını engelliyor. Bu nedenle odada yürüdüğünüzde bile bu sesi duymuyorsunuz. Sıradan insanlar dengede durabilmek dış sese ihtiyaç duyarlar bu nedenle odada yürümeye başlayanlar bir süre sonra dengesini kaybetmeye başlıyor.