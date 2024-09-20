Dünyanın en tuhaf 8 mesleği! Duyanlar hayrete düşüyor

SEKSÖRLÜK

Yumurtadan çıktıktan bir saat sonra civcivlerin cinsiyetini tespit eden seksörlük mesleği şüphesiz dünyanın en ilginç mesleklerinden biri. Seksörler, civcivlerin tavuk mu yoksa horoz mu olduğunu anlamak için çalışıyorlar ve bu meslek dalına daha çok Uzak Doğu'da rastlanıyor.