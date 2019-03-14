Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı
ntv.com.tr
Dili doğuştan dışarıda olan 'Lil Bub' isimli kedinin bu özelliği ona şöhretin de kapısını açtı. 2011'de doğan kedinin bu özelliğinin genetik bir hastalık olabileceği ortaya çıktı.
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18 yaşındaki 'Lil Bub'ı dünyanın en ünlü kedisi diye tanımlayabiliriz. Zira kendine has görüntüsü ile sadece Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.
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2Dili doğuştan dışarıda olan kedi popülaritesini de bu özelliğine borçlu. Ancak yıllardır insanların yüzünü güldüren bu özelliğin genetik bir hastalık olabileceği ortaya çıktı.
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3Fenomen kedinin sosyal medyada viral olan videolarından birisine rastlayan iki biyolog Darío G. Lupiáñez ve Daniel Ibrahim kedinin sahibinden kan örnekleri talep etti.
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4Lil Bub'ın sahibinden olumlu yanıt alan biyologlar yaptıkları testler sonrası kedide iki farklı genetik bozukluk saptadı.
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5Sevimli kedinin bu görüntüsünün arkasında bu genetik bozukluğun yattığı bilimsel olarak ortaya konmuş oldu.
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6Fenomen kedi ile ilgili ikinci ilginç haber ise Lil Bub'ın büyük bir olasılıkla ünlü yazar Ernest Hemingway’in kedisinin soyundan gelmesi.
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7Zira aynı testler sonrası Lil Bub'ın Hemingway’in kedisi ile aynı atadan geldiği tahmin ediliyor.