Dünyanın en yenilikçi şirketleri belli oldu (Apple 16 basamak düştü)
ntv.com.tr
Her yıl Fast Company tarafından yayınlanan 'Dünyanın En Yenilikçi Firmaları' araştırmasının sonuçları yayınlandı. Geçtiğimiz yıllarda listenin zirvesinde yer alan Apple 16 sıra düştü. İşte Dünyanın en yenilikçi şirketleri
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1
1 - Meituan Dianping
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2
2 - Grab
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3
3 - NBA
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4
4 - The Walt Disney Company
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5
5 - Apeel Sciences
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6
6 - Sweetgreen
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7
7 - Stitch Fix
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8
8 - Square
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9
9 - Oatly
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10
10 - Twitch
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11
11 - Target
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12
12 - Shopify
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13
13 - AnchorFree
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14
14 - Peloton
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15
15 - Alibaba Group
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16
16 - Truepic
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17
17 - Apple
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18
18 - Unity Technologies
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19
19 - Domino's
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2020 - Plaid